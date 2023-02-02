«ستاندرد آند بورز» يصعد لأعلى مستوياته منذ سبتمبر

المصدر: وام

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تباين أداء مؤشرات الأسهم في بورصة وول ستريت الأمريكية خلال تداولات اليوم، بعد قرار الفيدرالي برفع أسعار الفائدة بواقع 25 نقطة أساس بأقل وتيرة للزيادة منذ مارس الماضي.

وقرر مجلس الاحتياطي الاتحادي الأمريكي، في اجتماعه الذي عقد اليوم، رفع أسعار الفائدة إلى نطاق بين 4.5% و4.75%، وذلك للمرة الثامنة على التوالي، وللمرة الأولى خلال العام الجاري 2023.

وصعد مؤشر «ستاندرد آند بورز 500» بنسبة 0.81 في المائة أو ما يعادل 33.11 نقطة، ليصل إلى 4109.55 نقطة، بالغاً أعلى مستوياته منذ سبتمبر الماضي.

وزاد مؤشر «ناسداك»، الذي تغلب عليه أسهم التكنولوجيا، رابحاً نحو 165 نقطة أو ما نسبته 1.43 في المئة، وصولاً إلى 11758.1 نقطة.

في المقابل، انخفض مؤشر «داو جونز» الصناعي بنحو 0.05 في المئة توازي 7.4 نقاط، ليبلغ مستوى 34069.13 نقطة.

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