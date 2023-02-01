المركزي الأمريكي يرفع أسعار الفائدة 25 نقطة أساس

المصدر: وام

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قرر مجلس الاحتياطي الاتحادي الأمريكي، في اجتماعه الذي عُقد اليوم، رفع أسعار الفائدة بواقع 25 نقطة أساس.

وقرر الاحتياطي الاتحادي الأمريكي مع نهاية اجتماعه، زيادة معدل الفائدة إلى نطاق بين 4.5% و4.75%.

وهذه هي المرة الثامنة على التوالي التي يرفع فيها الفيدرالي الأمريكي أسعار الفائدة منذ مارس 2022.

وكان الاحتياطي الاتحادي الأمريكي رفع سعر الفائدة بمقدار 50 نقطة أساس في ديسمبر الماضي، بعد أن رفعها بمقدار 75 نقطة أساس في نوفمبر وسبتمبر ويوليو ويونيو الماضيين في أكبر زيادة منذ عام 1994، إضافة إلى رفع بمقدار 50 نقطة أساس في مايو، وهي أكبر زيادة منذ 22 عاماً، وزيادة بواقع 25 نقطة أساس في مارس من العام نفسه.

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