"سامسونج" تطلق هواتف "جالاكسي إس 23" بمواصفات تصوير غير مسبوقة

المصدر: دبي – وائل اللبابيدي

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كشفت شركة سامسونج للإلكترونيات المحدودة في سان فرانسيسكو الأمريكية مساء اليوم الأربعاء عن سلسلة هواتف «جالاكسي إس 23 ألترا» Galaxy S23 Ultra و«جالاكسي إس 23 بلس» Galaxy S23+ و«جالاكسي إس 23» Galaxy S23، والتي سيتسنى للمستخدمين في الإمارات طلبها من اليوم عبر موقع الشركة، مع توافرها من 17 فبراير الجاري.

وتدشن الهواتف الجديدة المزودة جميعها شريحة «8 Gen 2» الرائدة من سنابدراغون، حقبة جديدة من تجربة الهاتف المتميزة من سامسونج جالكسي، وخصوصاً لجهة معالجة الصور والبيانات والتصوير الليلي مع توفير الطاقة لتمنح الكاميرا الحديثة التي طورتها الشركة المستخدمين بذلك قدراً أعلى من الحرية لاستكشاف إبداعاتهم، مثل التقاط مقاطع فيديو في الليل بجودة سينمائية حقيقية بفضل تقنيات الذكاء الاصطناعي.

وقال فادي أبو شمط، مدير مجموعة الهواتف المحمولة في سامسونج جلف للإلكترونيات إن عملاقة التقنية الكوري تستهدف تحقيق نمو في مبيعاتها من هواتف «جالكسي إس 23» في الإمارات بنسبة 50%، بالمقارنة بهواتف «جالاكسي إس 22»، متوقعاً أن تحظى نسخة «إس 23 ألترا» من الهواتف بحصة تزيد على أكثر من نصف مبيعات الشركة من هذه السلسلة.

وأكّد أبو شمط في تصريح خاص لـ«لبيان» أن الشركة قامت بزيادة كمية المواد المعاد تدويرها من 6 مكونات داخلية في هواتف «جالاكسي إس 22 ألترا» إلى 12 مكوناً داخلياً وخارجياً في هواتف «جالاكسي إس 23 ألترا»، كما قمنا بتصنيع علبة للهاتف خالية من البلاستيك باستخدام الورق المعاد تدويره، وذلك بما يتماشى مع جهود دولة الإمارات والتزامها تحقيق مستقبل أفضل وأكثر استدامة والتي تنسجم كذلك مع رؤية سامسونج «جالكسي من أجل كوكب الأرض».

وتقدم شريحة «8 Gen 2» الهواتف الجديدة المحمولة تجارب متميزة تكون معززة بتقنيات الذكاء الاصطناعي الرائدة وخاصية الألعاب المحمولة الجاهزة للمستقبل، لممارسة الألعاب بطرائق قوية ومستدامة، إلى جانب رسوم عبر الهاتف المحمول تقول الشركة إنها ستكون «الأسرع في العالم».

وتم توظيف العديد من الابتكارات التي ترسي معايير جديدة عبر سلسلة «جالاكسي إس 23» التي تمتاز بتصميمها المذهل، لتعكس تعزيز التزام الشركة إزاء الاستدامة بالاعتماد على مواد معاد تدويرها، وعلى نحو يفوق أي هاتف ذكي آخر من أجهزة جالكسي.

من جانبه، قال تي إم روه، رئيس وحدة تجارب الأجهزة المحمولة في سامسونج للإلكترونيات: «إن قيمة التكنولوجيا الأكثر تأثيراً يمكن قياسها بما تتيحه للمستخدمين اليوم، إضافة إلى طرائق إسهامها في تحقيق مستقبل أفضل. وتحمل سلسلة جالاكسي إس 23 بالكامل المعايير الجديدة لتجارب هاتف ذكي جدير بالثقة وبمواصفات ممتازة. ونحن في مهمة لإعادة تعريف الأداء المتميز بالجمع بين الابتكارات القوية والدائمة والاستدامة».

كاميرا فائقة الأداء

ويعمل نظام الكاميرا في «جالاكسي إس 23 ألترا» - الأكثر تقدماً من سامسونج جالكسي - على تسهيل عمل المصورين ومساعدتهم على التقاط محتوى رائع وتوفير تفصيلات استثنائية، لأنه مصمم خصيصاً لمختلف ظروف الإضاءة تقريباً. وتساعد إمكانات التصوير الليلي المحسّنة على تغيير أداء سلسلة «جالاكسي إس» من أجل تحسين الصور ومقاطع الفيديو في مجموعة واسعة من الظروف المحيطة. وسواء كان الهدف تصوير أغنية مفضلة في حفل موسيقي، أو التقاط صورة سيلفي في حوض مائي، أو التقاط صور لمجموعة من الأصدقاء على العشاء، يمكن للمستخدمين الحصول على صور ومقاطع فيديو أكثر وضوحاً. ويتم تصحيح المشكلات المرئية التي تؤثر سلباً في الصور ذات الإضاءة المنخفضة بالاعتماد على خوارزمية جديدة لمعالجة إشارات الصور، وتكون مدعومة بالذكاء الاصطناعي لتحسين التفصيلات ودرجة اللون.

وتم تعزيز كاميرا هاتف «جالاكسي إس 23 ألترا» الجديد من سامسونج، بحساس من نوع 200MP Adaptive Pixel الجديد والقادر على تجميع النقاط الرقمية لدعم المستويات المتعددة من المعالجة عالية الدقة في وقت واحد ما يمكن من التقاط اللحظات المهمة بدقة متناهية.

وتوفر سلسلة «جالاكسي إس 23» خاصية الضبط التلقائي للصورة بشكل سريع، كما أنها أول كاميرا للصور الذاتية معززة بتقنية Super HDR، إذ ترتفع من 30 إطاراً إلى 60 إطاراً في الثانية الواحدة، ما يمكن من التقاط صور ومقاطع فيديو أمامية بمواصفات أفضل وبشكل ملحوظ.

وبالنسبة للمستخدمين الذين يتطلعون للتحكم الإبداعي والتقاط صور مخصصة، تقدم سلسلة «جالاكسي إس 23» مجموعة من الأدوات التي تضفي المزيد من التميز على أي تجربة تصوير. ويتيح تطبيق Expert RAW المتوافر حصرياً في أجهزة سامسونج جالكسي، إمكان التقاط الصور التي تشبه عمل الكاميرات الرقمية ذات العدسة الأحادية العاكسة DSLR وتحريرها بنسقي RAW وJPEG، ومن دون الحاجة إلى استخدام معدات الكاميرات الضخمة.

وتشمل التحسينات الإضافية في كاميرا «جالاكسي إس 23 ألترا» التقاط صور عالية الجودة في الإضاءة المنخفضة ومقاطع فيديو مستقرة بفضل مضاعفة زوايا المثبت البصري للصور (OIS) في جميع الاتجاهات، حيث ستبدو مقاطع الفيديو المسجلة بجودة سينمائية أعلى مع فيديو محسّن من فئة 8K، وبمعدل 30 إطاراً في الثانية بزاوية أوسع كما سيحلل الذكاء الاصطناعي المتقدم كل التفصيلات للمشهد داخل الإطار، وصولاً إلى مزايا الوجه الدقيقة مثل الشعر والعينين، ليعكس الخواص الديناميكية للشخص بدقة متناهية.

وتم تطوير كاميرا سامسونج جالكسي الشهيرة في «جالاكسي إس 23 بلس» و«جالاكسي إس 23»، وتمت إزالة الغلاف المحيطي لتدشن بذلك عصراً جديداً من تصميم جالكسي الأساسي الذي يبرز مكانة هذه السلسلة.

شريحة «8 Gen 2»

وتعزز وحدة المعالجة المركزية المصممة حديثاً قدرات المعالجة لسلسلة «جالاكسي إس 23» بنحو 30% مقارنة بسلسلة «جالاكسي إس 22». ويتطلب التقاط صور مذهلة في الإضاءة المنخفضة تريليونات من العمليات الحسابية في الثانية، ولذلك تم تحسين بنية NPU عالية الكفاءة من سامسونج Galaxy بنسبة 49% لتحقيق التوازن بين الأداء والقوة في أثناء استخدام خوارزمية الذكاء الاصطناعي لمساعدة المستخدمين على التقاط صور ومقاطع فيديو رائعة. ومن بين تحسينات كبيرة على سلسلة «جالاكسي إس 23» وحدة معالجة الرسوم المحسّنة، التي تعد أسرع بنسبة 41% تقريباً مقارنة بسلسلة «جالاكسي 22» والمصممة خصيصًاً لمستخدمي الطاقة.

وفي إطار الاستعدادات لمستقبل الواقعية الرقمية المطلقة، يأتي هاتف «جالاكسي إس 23 ألترا» مجهزاً لدعم تتبع الأشعة بصورة آنية حينما يتعلق الأمر بسياسة الألعاب المحمولة. وسيتمكن المستخدمون من رؤية عروض أكثر واقعية للمشاهد، وذلك بفضل التكنولوجيا التي يمكنها محاكاة وتتبع كل شعاع من الضوء. وتضمن غرفة التبريد بالبخار من سامسونج جالكسي التي أصبحت أكبر في طرز سلسلة «جالاكسي إس 23»، كافة الاستمتاع بمنافسات ماراثون الألعاب إلى أقصى حد ممكن.

وسيمنح قلم S Pen المتوافر في جهاز «جالاكسي إس 23 ألترا» قدراً أعلى من الإنتاج وتدوين الملاحظات وممارسة الهوايات والمزيد من الوظائف الأخرى.

شاشة رائدة

وتوفر هذه القوة الهائلة الدعم لشاشة «جالاكسي إس 23 ألترا» الواسعة والبالغ قياسها 6.8 بوصات، مع انحناء منخفض لإعطاء انطباع بإنشاء مساحة سطح أكبر وأكثر انبساطاً، ما يضمن في نهاية المطاف أفضل تجربة بصرية في الهاتف الذكي من سامسونج جالكسي. وهناك أيضاً ميزة الراحة المحسّنة الفريدة التي توفرها أجهزة سامسونج جالكسي للمستخدمين، ومن ذلك ضبط درجات الألوان ومستويات التباين للتقليل من إجهاد العين عند النظر إلى الشاشة ليلاً. ويتم ضبط وحدة تعزيز الرؤية على ثلاثة مستويات من الإضاءة بدلاً من مستويين، وهذا يعني الحد من السطوع والوهج في ضوء النهار.

صداقة البيئة

وتسهم سلسلة «جالاكسي 23»، التي تأتي بأربعة ألوان غير لامعة وتكون مستوحاة من الطبيعة وهي الأسود الفانتوم ولون الكريما والأخضر واللافندر، في الارتقاء بمستوى التكنولوجيا المتميزة التي يمكنها إثراء حياة الناس والإسهام في كوكب أكثر صحة. ومنذ إطلاق سلسلة «جالاكسي 22»، زادت سامسونج من استخدام المواد المعاد تدويرها في أجهزة «جالاكسي» وذلك من ستة مكونات داخلية في «جالاكسي إس 23 ألترا» إلى 12 مكوناً داخلياً وخارجياً. وتحتوي سلسلة «جالاكسي إس 23» أيضاً على مجموعة متنوعة من المواد المعاد تدويرها أكثر من أي هاتف ذكي آخر من «جالاكسي»، ومن ذلك الألمنيوم والزجاج والمواد البلاستيكية المعاد تدويرها جميعاً بعد الاستهلاك، إذ يتم الحصول عليها من شباك الصيد المهملة، وبراميل المياه وعبوات بولي إيثيلين تيريفثاليت (PET).

وتعد سلسلة S الجديدة الأولى التي تقوم بضم الزجاج من نوع «غوريلا فيكتس 2»، لتضفي متانة للاستخدام طويل الأمد، فضلاً عن تصميمها من المواد المعاد تدويرها بمتوسط 22%. ويأتي كل هاتف ذكي من «جالاكسي إس 23» في صندوق تغليف معاد تصميمه، ومصنع من ورق معاد تدويره بنسبة 100%.

أربعة أجيال

أما بالنسبة إلى المستخدمين الذين يرغبون في إطالة مدة استخدام أجهزتهم، فسيكون بمقدورهم الحفاظ على التجربة المتميزة لسلسلة «جالاكسي إس 23» على مدار السنوات، نظراً لوجود أربعة أجيال من ترقيات نظام التشغيل، وخمس سنوات من التحديثات الأمنية. ولتحسين مدة الاستخدام فترات أطول، يمكن للمستخدمين أيضاً الاستفادة من برامج مثل Samsung Care+، وهي خدمة يستفاد منها في دعم الأضرار العرضية والإصلاحات والمزيد غيرها.

أمن البيانات

وتعد التجارب الآمنة والخاصة أساس سلسلة «جالاكسي إس 23». ويأتي كل هاتف ذكي مزوداً حماية «سامسونج نوكس» الشاملة من سامسونج، والتي حصلت على شهادات اعتماد حكومية وصناعية أكثر من أي جهاز محمول أو منصة أو حل آخر في السوق. وتوفر لوحة معلومات الأمان والخصوصية على أجهزة سامسونج جالكسي للمستخدمين رؤية كاملة لمن يمكنه الوصول إلى بياناتهم وكيفية استخدامها. وبلمحة واحدة فقط، يكون من السهل عليهم معرفة ما إذا كانت البيانات الشخصية معرضة للخطر، لاستقبال طلبات بسيطة لتغيير الإعدادات للحصول على تجربة أكثر أماناً. ويمكن للمستخدمين أيضاً تحديد التطبيقات والبرامج التي يمكنها الوصول إلى بياناتهم وكيفية استخدامها.

منطقة تفاعلية

وأوضح أبو شمط أنه بهدف منح العملاء في الإمارات تجربة شخصية لسلسلة «جالاكسي إس 23» الجديدة، أنشأت سامسونج منطقة تفاعلية لأجهزة «جالاكسي» في دبي مول، ستبقى مفتوحة في الفترة من 2 وحتى 28 فبراير، لنتيح لهم تجربة تقنيات سامسونج المتطورة وابتكاراتها من قرب. وأضاف: «بهذا نتيح لهم التقاط الصور بأحدث نظام للكاميرات في أجهزة جالاكسي، وتجربة الأداء القوي للأجهزة الجديدة، والاطلاع على جهود سامسونج لتحقيق مستقبل مستدام، بالإضافة إلى المشاركة في مجموعة من المسابقات والأنشطة الشيقة».

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