تراجع سعر الديزل الروسي إلى 90 دولاراً للبرميل

المصدر: د ب ا

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تراجعت أسعار الديزل (السولار) الروسي في نقاط الشحن، مع استعداد الشركات الروسية لخسارة أسواق تصديرها في الاتحاد الأوروبي.

وذكرت وكالة بلومبرغ للأنباء أن سعر الديزل الروسي في موانئ بحر البلطيق تراجع يوم الاثنين إلى حوالي 90 دولارا للبرميل، بما يقل بمقدار 25 دولارا تقريبا عن متوسط سعر الديزل غير الروسي في شمال غرب أوروبا.

وأضافت بلومبرغ أنه كما حدث قبل بدء تطبيق الحظر الأوروبي على استيراد النفط الخام الروسي اعتبارا من 5 ديسمبر الماضي، بدأت روسيا بيع الديزل بأسعار مخفضة قبل بدء تطبيق الحظر الأوروبي عليه غدا. وتتيح الأسعار المخفضة لروسيا إيجاد أسواق بديلة للسوق الأوروبية.

ولم تتضح حتى الآن الأسعار النهائية التي ستعرضها الشركات الروسية عندما تنتظم عمليات الشحن إلى الأسواق الخارجية فيما بعد.

يأتي ذلك في حين يدرس الاتحاد الأوروبي ومجموعة الدول الصناعية السبع الكبرى فرض سقف لأسعار الوقود الروسي على غرار السقف المحدد لصادرات النفط الخام.

وتدور المناقشات حاليا حول سقف يبلغ 100 دولار للبرميل، في حين يبلغ سقف الخام 60 دولارا للبرميل. ومن المتوقع تطبيق سقف سعر الوقود اعتبارا من 5 فبراير المقبل.

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