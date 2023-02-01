شركة بريطانية تساعد موظفيها على مواجهة أعباء المعيشة

المصدر: د ب ا

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أعلنت شركة خدمات التأمين البريطانية لويدز أوف لندن اليوم الثلاثاء صرف منحة قيمتها 1500 جنيه إسترليني (1850 دولارا) للمساهمة في تغطية نفقات المعيشة مع استمرار التضخم المرتفع في بريطانيا خلال العام الحالي.

وذكرت وكالة بلومبرغ للأنباء أن شركة خدمات التأمين أبلغت موظفيها اليوم بأن الذين يحصلون على أقل من 75 ألف جنيه إسترليني سنويا سيحصلون على منحة غير متكررة بقيمة 1500 جنيه إسترليني.

وكانت لويدز قد منحت نفس الموظفين خلال العام الماضي منحة إضافية بقيمة 2500 جنيه إسترليني للمساهمة في تغطية الارتفاع في فواتير الطاقة وأسعار الوقود التي خلقت أزمة معيشة طاحنة لأغلبية البريطانيين.

وأشارت بلومبرغ إلى أن مؤسسات مالية أخرى مثل إتش.إس.بي.سي هولدنغز ونات ويست جروب وباركليز صرفت منحا مماثلة لموظفيها.

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