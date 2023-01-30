الحكومة اليابانية تدرس توقيت زيادة الضرائب بمرونة

المصدر: د ب ا

ت + ت - الحجم الطبيعي

أكد رئيس الوزراء الياباني فوميو كيشيدا، اليوم الاثنين، إن الحكومة اليابانية ستدرس بمرونة توقيت تنفيذ زيادة الضرائب المتوقعة لتمويل تعزيز القدرات الدفاعية لليابان بشكل كبير.

وقال كيشيدا، في اجتماع للجنة الموازنة بمجلس النواب الياباني: "سنتخذ تدابير لمنع الآثار السلبية على الاقتصاد وسبل عيش الناس والتوظيف"، وأكد دعوته إلى تفهم الزيادات الضريبية المخطط لها، بحسب وكالة أنباء (جيجي برس) اليابانية.

وفيما يتعلق بالعقبات التنظيمية التي يُعتقد أنها تمنع النساء من العمل بصورة أكبر، قال كيشيدا إنه على دراية بالمشكلة وإن الحكومة مستعدة لمراجعتها.

ومن بين العقبات نظام يتم فيه استبعاد الزوجين اللذين يزيد دخلهما على 3ر1 مليون ين ياباني سنويا من نطاق أفراد الأسرة المعالين ويتعين عليهم دفع أقساط التأمين الاجتماعي بأنفسهم.

وقال كيشيدا إن الاقتصاد الياباني يواجه صعوبات منها جائحة فيروس كورونا المستجد وارتفاع الأسعار.

وأضاف كيشيدا "نحن بحاجة إلى إدارة السياسة الاقتصادية والمالية في الوقت المناسب، مثل استخدام الأموال الاحتياطية."

وبدأت لجنة الموازنة في البرلمان الياباني مناقشات هامة اليوم الاثنين حول مشروع الموازنة للعام المالي 2023، والذي يتضمن إنفاقا قياسيا بأكثر من 114 تريليون ين ياباني.

وتبدأ السنة المالية الجديدة في الأول من أبريل المقبل.

تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز