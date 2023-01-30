تدهورمبيعات الصين من الهواتف الذكية

المصدر: (شنغهاي - رويترز)

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قالت (آي.دي.سي) لأبحاث السوق، أمس، إن مبيعات الصين من الهواتف الذكية تراجعت 13 % على أساس سنوي عام 2022، ليسجل هذا القطاع أكبر انخفاض في عقد في ظل توخي المستهلكين الحذر في الإنفاق.

وبلغ إجمالي الأجهزة التي تم شحنها 286 مليوناً انخفاضاً من 329 مليوناً العام السابق. وكانت مبيعات 2022 الأدنى منذ 2013، كما كانت هذه هي السنة الأولى منذ ذلك الحين التي تنخفض فيها المبيعات السنوية لما دون 300 مليون. وكانت فيفو المصنعة للهواتف التي تعمل بنظام أندرويد العلامة التجارية الأكثر مبيعاً على مدار العام،وجاءت «أونر» في المرتبة الثانية.

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