توقعات برفع الفائدة البريطانية الخميس

المصدر: لندن - د ب ا

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من المتوقع أن يقوم بنك انجلترا برفع معدل الفائدة الخميس المقبل، حيث يعتقد المحللون أن هذه ستعد أحدث خطوة في سلسلة رفع الفائدة.

وذكرت وكالة «بي ايه ميديا» البريطانية أن هذا القرار سوف يفاقم الضغوط على المقترضين المتضررين بالفعل، ولكن في ظل بدء تراجع التضخم من المستويات المرتفعة القياسية، يقول الاقتصاديون إن هناك بصيصاً من الأمل بالنسبة للاقتصاد في المستقبل البعيد.

وتعتقد الأسواق أن لجنة السياسة النقدية سوف ترفع معدل الفائدة إلى 4 % الخميس المقبل، مقابل 3.5 % حالياً.

ويعتقد بعض الخبراء أنه سوف يتم رفع معدل الفائدة بعد ذلك إلى 4.5 % و4.25 % قبل أن يتم خفضها.

ويشار إلى أن البنك يقوم برفع معدل الفائدة منذ أكثر من عام. ففي ديسمبر الماضي كان معدل الفائدة قد سجل 0.1 %، حيث حاول صانعو السياسات تشجيع إنفاق المستهلكين عقب أن أدى فيروس كورونا لتباطؤ الاقتصاد.

ولكن جهود السيطرة على التضخم، وإعادته إلى الهدف الموضوع وهو 2 % أدى لتبني البنك سياسة التشديد النقدي منذ ذلك الحين.

مع ذلك، انخفض مؤشر أسعار المستهلكين إلى 10.5 % في ديسمبر الماضي، مقارنة بـ10.7 % في نوفمبر الماضي، و11.1 % في أكتوبر الماضي، ما يشير إلى إمكانية أن يكون المؤشر قد تخطى الذروة.

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