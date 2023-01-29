مليار دولار حصيلة بيع أول سندات «أوفيد» لتمويل مشاريع التنمية المستدامة

المصدر: وام

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نجح صندوق الأوبك للتنمية الدولية "أوفيد" في جمع مليار دولار، تمثل حصيلة بيع أول سندات طرحها الصندوق باسم سندات "التنمية المستدامة"، للمساهمة في تمويل مشاريع لتحقيق أهداف التنمية المستدامة.

وقال بيان صادر عن مقر الصندوق في العاصمة النمساوية فيينا إن مدة السند تبلغ ثلاث سنوات بمعدل فائدة 4.5%.

وأوضح أن الأموال التي تم جمعها ستستخدم في تمويل مشاريع الطاقة المتجددة والأمن الغذائي والرعاية الصحية والبنية التحتية والتعليم والتوظيف.

واعتبر أن سندات "التنمية المستدامة" تمثل عامل جذب للمستثمرين الذين يتطلعون لاستخدام مواردهم بطرق أكثر فائدة بيئياً واجتماعياً.

واعتبر دكتور عبد الحميد الخليفة، مدير عام أوفيد، أن الطلب القوي على أول سندات يطرحها الصندوق، "شهادة على ثقة المستثمرين في صندوق الأوبك وتفويض طويل الأمد موجه نحو التنمية".

وأوضح الصندوق أن سندات "التنمية المستدامة" لاقت اهتماماً كبيراً ظهر في شراء البنوك المركزية والمؤسسات الرسمية 62% من السندات المطروحة، حيث استحوذت البنوك على 19%، وصناديق التمويل ومؤسسات التأمين والمعاشات على بقية السندات تقريباً.

كما أفاد البيان أن 52% من المستثمرين ينتمون لمنطقة أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا، 27% من آسيا والمحيط الهادي، وبلغ عدد المستثمرين من أمريكا الشمالية 21%.

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