خسائر أسبوعية للنفط بضغط إمدادات روسية

المصدر: (نيويورك – رويترز)

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تراجعت أسعار النفط عند التسوية لتنهي الأسبوع على انخفاض طفيف، إذ أزالت مؤشرات على قوة الإمدادات النفطية الروسية وجود بيانات أظهرت نمواً أفضل من المتوقع للاقتصاد الأمريكي وآمال في تعافٍ سريع للطلب الصيني.

وانخفضت العقود الآجلة لخام برنت 81 سنتاً أو 0.9 % لتجري تسويتها عند 86.66 دولاراً للبرميل أول من أمس مرتفعة 3 سنتات فقط عن تسوية الأسبوع قبل الماضي. وهبط سعر الخام الأمريكي 1.33 دولار بما يعادل 1.6 % إلى 7.68 دولارات عند التسوية بانخفاض قدره 2 % على أساس أسبوعي.

وقال متعاملون: أظهرت حسابات لرويترز إن من المتوقع زيادة تحميل النفط من الموانئ الروسية في البلطيق بنسبة 50 % هذا الشهر مقارنة مع ديسمبر.

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