مصر.. تفاصيل طرح الشركات الحكومية في البورصة

المصدر: البيان

ت + ت - الحجم الطبيعي

أعلن رئيس مجلس الوزراء المصري الدكتور مصطفى مدبولي عن عزم الحكومة الإعلان عن خطة طرح الشركات الحكومية في البورصة المصرية العام الجاري خلال مدة زمنية أقصاها أسبوعين.

وتعتزم الحكومة التخارج بالكامل من نحو 79 نشاطاً خلال السنوات الثلاث المقبلة، في إطار خططها لتعزيز دور القطاع الخاص في اقتصاد الدولة.

وكشف رامي الدكاني رئيس مجلس إدارة البورصة عن جاهزية 12 شركة للطرح في سوق الأوراق المالية ، والتى ستساهم في تنشيط السوق وجذب مستثمرين جدد وفق موقع "البوابة نيوز" .

وقال الدكاني في تصريحات صحفية إن هناك 4 شركات حكومية جاهزة لطرح حصص منها في البورصة بشكل فوري وهي ، بنك القاهرة، ومصر لتأمينات الحياة، والحفر المصرية، وإيلاب التابعة لقطاع البترول.

و توقَّع رئيس البورصة طرح حصص في 8 شركات حكومية تضم شركات إنبي للبترول ، ومصر للتأمين، وبنك الإسكندرية، وميدور، وإيثيدكو، وأسيوط لتكرير البترول، والمصرية ميثانكس لإنتاج الميثانول، والوادي للصناعات الفوسفاتية والأسمدة.

وقال، رئيس مجلس الوزراء المصري، إن القطاع الخاص مهم للغاية، ومن ثم نسعى لإشراكه في ملكية شركات الدولة الاقتصادية حيث تمت مناقشة كيفية تنشيط البورصة المصرية، وفى خلال أقل من أسبوعين سيتم إعلان خطة طرح الشركات، التي سيتم طرحها في البورصة في 2023.

وتستهدف مصر زيادة مساهمة القطاع الخاص في الاقتصاد إلى 65% خلال الأعوام الثلاثة المقبلة، من 30% العام الماضي، كما تخطط لجذب استثمارات جديدة بـ 40 مليار دولار على مدى السنوات الأربع المقبلة من خلال بيع حصص في أصول مملوكة للدولة إلى مستثمرين محليين ودوليين.

تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز