نمو الاقتصاد الأمريكي 2.1% في 2022

المصدر: وام

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أعلنت وزارة العمل الأمريكية نمو اقتصاد الولايات المتحدة بنسبة 2.1% العام 2022 مقارنة بـ 5.9% في 2021.

وذكر مكتب إحصاءات العمل التابع للوزارة في تقرير له أمس أن زيادة الناتج المحلي الإجمالي في 2022 تمثلت في زيادة إنفاق المستهلكين والصادرات والاستثمار في المخزون الخاص والاستثمارات الثابتة غير السكنية التي قابلها تراجع في الاستثمارات الثابتة السكنية والإنفاق الحكومي.

وأوضح المكتب أن الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي ارتفع بمعدل سنوي قدره 2.9% في الربع الأخير من العام الماضي، الذي سبقه ارتفاع في الربع الثالث بنسبة 3.2 %.

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