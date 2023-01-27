الدولار يلامس أدنى مستوى منذ 8 أشهر

المصدر: (لندن- رويترز)

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اقترب الدولار من أدنى مستوى في 8 أشهر، مقابل العملات الرئيسة، أمس، إذ أدى موسم قاتم لأرباح الشركات الأمريكية إلى إذكاء مخاوف الركود، في ظل ترقب المستثمرين لاجتماعات البنك المركزي الأمريكي الأسبوع المقبل.

وصعد مؤشر الدولار، الذي يقيس أداء العملة الأمريكية مقابل سلة من العملات 0.1 % إلى 101.65، بعد انخفاضه إلى 101.52 في وقت سابق من الجلسة، ليقترب من أدنى مستوى في 8 أشهر والذي بلغه الأسبوع الماضي عند 101.51.

وكان التداول ضعيفاً بسبب عطلة رسمية في أستراليا، والاحتفالات بالعام القمري في بعض أجزاء من آسيا. وجرى تداول الجنيه الإسترليني عند 1.2400 دولار في حين تراجع اليورو 0.03 % إلى 1.0911 دولار، رغم أنه ظل قرب أعلى مستوى في 9 أشهر عند 1.0927 دولار، والذي سجله الاثنين.

وبلغ الدولار الكندي 1.3399 مقابل الدولار الأمريكي بعد أن رفع البنك المركزي الكندي، الأربعاء الماضي، سعر الفائدة الرئيس إلى 4.5 % وارتفع الدولار الأسترالي 0.2 %، إلى 0.7117 دولار وسط تزايد التوقعات برفع بنك الاحتياطي الأسترالي للفائدة، بعد أن أظهرت بيانات أن التضخم في البلاد ارتفع لأعلى مستوى في 33 عاماً في الربع الماضي. وصعد الدولار النيوزيلندي 0.1 %، إلى 0.6486 دولار بعد أن انخفض 0.43 % في الجلسة السابقة.

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