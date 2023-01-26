ارتفاع سعر صرف الروبل مقابل الدولار في بورصة موسكو

المصدر: وام

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ارتفع سعر صرف الروبل الروسي مقابل الدولار الأمريكي في تداولات بورصة موسكو اليوم، وبحلول الساعة 14:30 بتوقيت العاصمة الروسية موسكو ووفقاً لبيانات بورصة موسكو، ارتفع سعر صرف الروبل الروسي بواقع 28 كوبيكا ليصل إلى 02،69 روبل، وانخفض سعر صرف العملة الاوربية الموحدة (اليورو) بواقع 28 كوبيكا.

وارتفع مؤشر بورصة موسكو، للأسهم المقومة بالروبل MICEX بنسبة 0.12 في المائة إلى 2175.80 نقطة، فيما ارتفع مؤشر البورصة للأسهم المقومة بالدولار RTS بنسبة 0.24 في المائة إلى 994.18 نقطة.

ويأتي ارتفاع الروبل في بورصة موسكو بعد إعلان وزارة المالية الروسية في وقت سابق، بأنها تخطط لبيع عملات أجنبية بما يعادل 54.5 مليار روبل في الفترة من 13 يناير إلى 6 فبراير المقبل من العام الجاري.

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