أوغندا تبدأ التنقيب عن النفط وتأمل الإنتاج بحلول 2025

المصدر: كمبالا - أ ب

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قال مسؤول، الثلاثاء، إن التنقيب عن النفط بدأ في حقل تديره الصين في أوغندا، وإن الدولة الواقعة في شرقي إفريقيا تتوقع بدء الإنتاج بحلول عام 2025.

وأفاد المتحدث باسم وزارة الطاقة وتنمية المعادن في أوغندا، سولومون موييتا، بأن بداية الحفر في حقل نفط (كينغفيشر) في منطقة كيكوبي خطوة كبيرة نحو تحقيق إنتاج النفط التجاري.

وتعرض المشروع لانتقادات شديدة لأسباب بيئية.

وتتولى المؤسسة الوطنية الصينية للنفط البحري (سنوك) تشغيل الحقل.

وتقدر احتياطات أوغندا من النفط القابلة للاستخراج بما لا يقل عن 1.4 مليار برميل.

وفي السياق ذاته، قال موييتا إن أعمال البناء ستبدأ هذا العام في خط أنابيب النفط الخام بشرقي إفريقيا والبالغ طوله 1443 كيلومتراً، والذي خططت له شركتا (توتال إنرجيز) وسنوك بين أوغندا وميناء تانغا في تنزانيا على المحيط الهندي.

ووصفته السلطات بأنه أطول خط أنابيب نفط ساخن في العالم.

وقال موييتا إن خط الأنابيب سيكتمل بحلول عام 2025 أيضاً.

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