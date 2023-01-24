454 مليار درهم الأصول الأجنبية للمصرف المركزي لأعلى مستوياتها في 7 أشهر

المصدر: وام

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ارتفع إجمالي الأصول الأجنبية لمصرف الإمارات المركزي خلال نوفمبر الماضي لتصل إلى أعلى مستوياتها منذ 7 أشهر، وفق أحدث إحصائيات مصرف الإمارات المركزي.

وأوضحت الإحصائيات الصادرة اليوم، أن الأصول الأجنبية للمصرف المركزي زادت على أساس شهري بنسبة 6.54% من 426.03 مليار درهم في أكتوبر الماضي إلى 453.89 مليار درهم في نهاية نوفمبر 2022، بزيادة تعادل 27.86 مليار درهم، فيما زادت على أساس سنوي بنسبة 4.06% مقابل 436.17 مليار درهم في نوفمبر2021.

وأرجعت إحصائيات المصرف المركزي الارتفاع الشهري في الأصول الأجنبية إلى زيادة الأرصدة المصرفية والودائع لدى البنوك بالخارج بنسبة 10% لتبلغ 270.48 مليار دهم في نهاية نوفمبر الماضي، مقارنة بنحو 246.42 مليار درهم في أكتوبر 2022.

ووصلت الأوراق المالية الأجنبية المحفوظة حتى تاريخ الاستحقاق ضمن الأصول الأجنبية للمصرف المركزي، إلى 134.47 مليار درهم بنهاية نوفمبر الماضي، بزيادة على أساس شهري بنحو 10.7% مقابل 121.49 مليار درهم في أكتوبر 2022.

وأوضحت إحصائيات المصرف المركزي أن الأصول الأجنبية الأخرى وصلت إلى 48.94 مليار درهم في نهاية نوفمبر الماضي بانخفاض على أساس شهري بنسبة 15.8%، لكنها زادت على أساس سنوي بنسبة 4.2% مقابل 46.97 مليار درهم في نوفمبر 2021.

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