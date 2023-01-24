الذهب ينخفض وتراجع الدولار يحدّ من الخسائر

المصدر: (لندن - رويترز)

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انخفضت أسعار الذهب أمس مع ترقب المستثمرين لبيانات اقتصادية أمريكية هذا الأسبوع قد تؤثر في سياسة مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) بالمستقبل، إلا أن تراجع الدولار حدّ من خسائر المعدن الأصفر.

وتراجع سعر الذهب في المعاملات الفورية 0.2% إلى 1922.58 دولاراً للأوقية(الأونصة) خلال التعاملات. وكان الذهب قد قفز إلى أعلى مستوياته منذ أبريل 2022 يوم الجمعة.

ونزلت العقود الأمريكية الآجلة للذهب أيضاً 0.2 % إلى 1924.10 دولاراً.

وانخفض مؤشر الدولار 0.3% مما يجعل الذهب المسعر بالدولار الأمريكي جاذباً لحائزي العملات الأخرى.

ونزل سعر الفضة في المعاملات الفورية 0.9 % إلى 23.73 دولاراً للأوقية وانخفض البلاتين 0.2 % إلى 1041.75 دولاراً وارتفع البلاديوم 0.3 % إلى 1731.57دولاراً.

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