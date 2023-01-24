النفط يرتفع بدعم توقعات النمو في الصين

المصدر: (لندن - رويترز)

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ارتفعت أسعار النفط 1%، أمس، إلى 88.50 دولاراً للبرميل، لتواصل مكاسبها من الأسبوع الماضي على خلفية توقعات أقوى مع التعافي الاقتصادي المتوقع هذا العام في الصين أكبر مستورد للنفط.

وزادت العقود الآجلة لخام برنت 88 سنتاً أو 1 % إلى 88.51 دولاراً للبرميل خلال التعاملات، وهو أعلى مستوى منذ 18 نوفمبر، كما ارتفعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط 76 سنتاً أو 0.93 % إلى 82.40 دولاراً. وارتفع برنت الأسبوع الماضي 2.8 في المئة، بينما ارتفع الخام الأمريكي 1.8 %.

وكان التداول الآسيوي أبطأ بسبب عطلة بداية العام القمري الجديد، لكن محللين قالوا: إن التفاؤل المرتبط بإعادة فتح الصين من المرجح أن يدفع أسعار النفط إلى الارتفاع.

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