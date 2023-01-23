الأسهم الأوروبية ترتفع للجلسة الثانية على التوالي

المصدر: وام

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ارتفعت مؤشرات الأسهم الأوروبية خلال تداولات اليوم، لتواصل صعودها للجلسة الثانية على التوالي.

وبحلول الساعة 01:39 مساءً بتوقيت الإمارات، صعد مؤشر "ستوكس 600" الأوروبي بنسبة 0.2 في المائة أو ما يعادل 0.94 نقطة ليصل عند مستوى 453.06 نقطة.

وزاد مؤشر "يورو ستوكس 50" بنسبة 0.29 في المائة ما يعادل 12.01 نقطة ليبلغ مستوى 4131.91 نقطة، ونما مؤشر "كاك 40" الفرنسي بنحو 8.91 نقطة أو ما نسبته 0.12 في المائة ليصل إلى 7004.17 نقطة.

وزاد مؤشر "داكس" الألماني بنسبة 0.21 في المائة أو ما يوازي 31.92 نقطة ليصل إلى 15063.07 نقطة، وارتفع مؤشر "فوتسي" البريطاني بنحو 0.23 في المائة أو ما يوازي 17.74 نقطة ليبلغ مستوى 7788.52 نقطة.

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