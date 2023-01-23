البرازيل والأرجنتين نحو عملة مشتركة

المصدر: (ريو دي جانيرو - د ب أ)

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من المتوقع أن تعلن البرازيل والأرجنتين هذا الأسبوع أنهما تعملان على وضع خطة أولية لإنشاء عملة مشتركة، وفقاً لما ذكرته صحيفة فايننشال تايمز البريطانية. وقال وزير الاقتصاد الأرجنتيني سيرجيو ماسا إن أكبر اقتصادين في أمريكا اللاتينية سوف يتخذان «قراراً بالبدء في دراسة المعايير اللازمة لإنشاء عملة مشتركة، ويشمل ذلك كل الأمور من المسائل النقدية إلى حجم الاقتصاد ودور البنوك المركزية». وقالت الصحيفة إن أي خطة بهذا الشأن ربما تستغرق أعواماً لاستكمالها.

ذكرت وكالة بلومبرغ للأنباء أن المباحثات بهذا الشأن قوبلت في الماضي بالتشكك من بعض دوائر القطاع المالي.

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