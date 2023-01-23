«المركزي الأوروبي» يتجه لرفع الفائدة مجدداً

المصدر: (أمستردام - رويترز)

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قال كلاس كنوت، عضو مجلس محافظي البنك المركزي الأوروبي، في مقابلة مع محطة «دبليو.إن.إل» الهولندية، أمس، إنه من المقرر أن يرفع البنك أسعار الفائدة 50 نقطة أساس في فبراير ومارس، وإنه سيواصل رفع الأسعار في الشهور التالية.

وأضاف: «توقعوا أن نرفع الأسعار 0.5 % في فبراير ومارس، وتوقعوا ألا نكتفي بذلك، وأن تُتخذ المزيد من الخطوات في مايو ويونيو».

وفي مقابلة منفصلة مع صحيفة لا ستامبا الإيطالية نشرت أمس الأحد، قال كنوت إنه «من السابق لأوانه توقع» ما إذا كان يتعين على المركزي الأوروبي إبطاء وتيرة رفع أسعار الفائدة بحلول الصيف.

وتابع قائلاً: «في مرحلة ما بالطبع، ستصبح المخاطر المتعلقة بتوقعات التضخم أكثر توازناً، وسيأتي وقت يمكننا فيه اتخاذ خطوة أخرى لخفض الوتيرة من 50 إلى 25 نقطة أساس على سبيل المثال، لكن ما زلنا بعيدين عن ذلك».

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