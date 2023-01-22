فايننشال تايمز: البرازيل والأرجنتين تدرسان إنشاء عملة مشتركة

المصدر: د ب ا

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من المتوقع أن تعلن البرازيل والأرجنتين هذا الأسبوع، أنهما تعملان على وضع خطة أولية لإنشاء عملة مشتركة، وفقاً لما ذكرته صحيفة "فايننشال تايمز" البريطانية.

وقال وزير الاقتصاد الأرجنتيني سيرجيو ماسا، إن أكبر اقتصادين في أمريكا اللاتينية سيتخذان "قراراً بالبدء في دراسة المعايير اللازمة لإنشاء عملة مشتركة، ويشمل ذلك كل الأمور من المسائل النقدية إلى حجم الاقتصاد ودور البنوك المركزية".

وقالت الصحيفة إن أي خطة بهذا الشأن ربما تستغرق أعواماً لاستكمالها.

ذكرت وكالة بلومبرج للأنباء أن المباحثات بهذا الشأن قوبلت في الماضي بالتشكيك من بعض دوائر القطاع المالي. وعندما طرح الرئيس البرازيلي السابق جايير بولسونارو هذه الفكرة عام 2019، قال الاقتصاديون إنه على الدولتين أولاً القيام بإصلاحات راديكالية.

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