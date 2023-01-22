انخفاض صادرات كوريا الجنوبية خلال أول 20 يوماً من يناير

المصدر: د ب ا

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أظهرت بيانات جمركية أمس السبت أن صادرات كوريا الجنوبية خلال أول 20 يوما من يناير انخفضت بمقدار 7ر2% على أساس سنوي.

وقالت هيئة الجمارك الكورية في بياناتها الأولية إن قيمة صادرات البلاد في الفترة من 1 إلى 20 يناير بلغت 62ر33 مليار دولار بانخفاض 7ر2% عن نفس الفترة من العام الماضي.

وتراجعت صادرات البلاد من الرقائق التي تعد منتجا رئيسيا للتصدير، بنسبة 1ر34% على أساس سنوي في أول 20 يوما من يناير، كما انخفضت الصادرات من الصلب، والآلات الدقيقة، والأجهزة المنزلية بنسب 2ر11% و9ر9% و5ر47%، خلال نفس الفترة، على التوالي، بحسب وكالة يونهاب للأنباء.

ومن ناحية أخرى، ارتفعت صادرات سيارات الركوب، والمنتجات البترولية، وأجهزة الاتصالات المحمولة، والسفن بنسب 7ر45% و8ر18% و7ر19% و3ر116%، على التوالي.

وتراجعت الصادرات إلى الصين، أكبر شريك تجاري لكوريا الجنوبية، بنسبة 4ر24%، وانخفضت إلى فيتنام وتايوان بنسبتي 3ر13% و5ر27% على التوالي، في حين ارتفعت إلى الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي واليابان بنسب 1ر18% و7ر16 و3ر3% على التوالي.

أما الواردات الكورية، فارتفعت قيمتها بمقدار 3ر9% على أساس سنوي إلى 88ر43 مليار دولار في أول 20 يوما من يناير، حيث زادت الواردات من النفط الخام والغاز والفحم والمنتجات البترولية بنسب 3ر11% و1ر14% و5ر40% و2ر12% على التوالي.

وبهذا، سجلت البلاد عجزا تجاريا قدره 26ر10 مليارات دولار ارتفاعا من 58ر5 مليارات دولار في نفس الفترة من العام الماضي، وأيضا من 37ر6 مليارات دولار في نفس الفترة من الشهر الماضي.

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