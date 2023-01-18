اليابان تقرّر استمرار تحصيل رسوم الطرق السريعة حتى 2115

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تخطط وزارة النقل اليابانية لتمديد فترة تحصيل الرسوم على الطرق السريعة في جميع أنحاء البلاد لمدة 50 عامًا حتى 2115، من أجل تأمين الأموال لأعمال تجديد الطرق السريعة، وفقًا لوكالة (جيجي برس).

وقالت الوكالة إن الوزارة ستقدم مشروع قانون ذا صلة خلال دورة عادية للبرلمان الياباني، التي ستبدأ في 23 يناير.

في الوقت الذي تتقادم فيه الجسور والأنفاق وغيرها من مرافق الطرق السريعة، يُنظر إلى انخفاض عائدات الطرق السريعة على أنه أمر لا مفر منه بسبب انخفاض عدد السكان في البلاد.

من حيث المبدأ، يتم بناء الطرق بأموال دافعي الضرائب وفتحها للجمهور مجانًا. ومع ذلك، كاستثناء، يتم تحصيل الرسوم على الطرق السريعة لسداد الديون للتطوير المبكر لشبكة الطرق السريعة على مستوى البلاد.

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