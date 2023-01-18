154336 موظفاً سرحتهم شركات التكنولوجيا العالمية 2022

المصدر: دبي – وائل اللبابيدي

ت + ت - الحجم الطبيعي

طالت عمليات تسريح قامت بها 1024 شركة تكنولوجيا عالمية العام الماضي 154.336 موظفاً، وذلك بحسب بيانات موقع «لي أوفس» الذي يرصد عمليات التسريح التي تقوم بها الشركات حول العالم. وأظهرت البيانات أن تسعاً من الشركات العشر المسؤولة عن خفض معظم الوظائف هي من عمالقة التكنولوجيا والبرمجيات والتقنيات الاستهلاكية ووسائل التواصل الاجتماعي الأمريكية.

وعزا الموقع هذه الموجة، التي أفقدت مئات الآلاف من الأشخاص وظائفهم العام الماضي، إلى تضرر أسواق الأسهم بشدة خلال العام الماضي في أعقاب استمرار التضخم وزيادة أسعار الفائدة والمخاوف من أن العالم يتجه إلى ركود آخر. كما أدت «فورة» التوظيف والعمل عن بعد الكبيرة التي حدثت خلال وباء «كورونا»، إلى اكتظاظ الكثير من الأقسام والشركات بعدد زائد من الموظفين بمجرد عودتهم إلى المكاتب.

وقامت «ميتا»، التي احتلت «المرتبة الأولى» في القائمة، بتسريح أكثر من 11 ألف موظف في 2022 أو ما يعادل 13% من القوة العاملة في الشركة الأم لفيسبوك وإنستغرام وواتسآب، فيما احتلت أمازون وسيسكو المرتبة الثانية والثالثة بتسريح 10 آلاف، و4 آلاف موظف، على التوالي.

تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز