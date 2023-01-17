ارتفاع الأجور في بريطانيا بوتيرة غير مسبوقة

المصدر: د ب ا

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ترتفع الأجور في بريطانيا بوتيرة غير مسبوقة تقريبا، مما يضع ضغوطا على بنك انجلترا لرفع معدل الفائدة لعاشر مرة على التوالي الشهر المقبل.

وذكرت وكالة بلومبرج للأنباء أن مكتب الاحصاء الوطني قال اليوم الثلاثاء إن متوسط الايرادات باستثناء المكافآت ارتفع بنسبة 4ر6% خلال ثلاثة أشهر حتى نوفمبر الماضي مقارنة بنفس الفترة من العام الذي سبقه.

وتعد هذه أكبر زيادة يتم تسجيلها منذ بدء تسجيل البيانات عام 2001، باستثناء ذروة جائحة كورونا.

وتشير الاحصاءات إلى أن سوق العمل مازال مضغوطا بحيث لا يمكن أن يشعر مسؤولو البنك المركزي بالارتياح، حيث يخشون من أنه سوف يكون من الصعب السيطرة على التضخم إذا استمرت الأجور في الارتفاع بالوتيرة الحالية.

وفي إطار جهوده لتجنب دوامة الاجور والاسعار، رفع البنك المركزي معدل الفائدة من 1ر0% إلى 5ر3%، ومن المتوقع أن يرفعه بواقع 50 نقطة أساس أخرى في فبراير المقبل.

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