نشاط قياسي للتعاملات غير المشروعة بالعملات المشفرة 2022

المصدر: دبي - وائل اللبابيدي

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ارتفع حجم التعاملات غير المشروعة (الإجرامية) بالعملات المشفرة خلال 2022 وللعام الثاني على التوالي لتصل إلى 20.1 مليار دولار، مسجلاً أعلى مستوى على الإطلاق، مقابل نحو 14 مليار دولار عام 2021.

وأرجع تقرير حديث صادر عن موقع «تشيناليسيس»، نمو التعاملات غير المشروعة بالعملات المشفرة إلى ارتفاع حجم التبادل بهذه العملات من قبل مؤسسات تعرضت لعقوبات أمريكية العام الماضي، موضحاً أن المعاملات المرتبطة بالكيانات الخاضعة للعقوبات قفزت بأكثر من 100 ألف ضعف في 2022 وشكلت 44% من النشاط غير المشروع في العام الماضي.

إلى ذلك، وبعد سلسلة من الانهيارات المتتالية والتراجع في الأسعار، عاد سوق العملات الرقمية للنشاط لتلامس التعاملات تريليون دولار وذلك للمرة الأولى منذ نوفمبر العام الماضي. وارتفع سعر عملة «بيتكوين» المشفرة 2% لتقفز فوق مستوى 21 ألف دولار، في حين ارتفعت «إيثيريوم» حوالي 3% لتتخطى مستوى 1500 دولار.

وبلغ حجم التعاملات على «بيتكوين» خلال الـ 24 ساعة الماضية نحو 21.6 مليار دولار.

وبحسب خبراء جاء النشاط وارتفاع أسعار العملات المشفرة نتيجة عودة المضاربة إلى السوق مع نجاح البنوك المركزية الأمريكية في خفض التضخم، وإنقاذ الاقتصاد من الانزلاق إلى الركود. فيما يتوقع أن يستمر زخم السوق الحالي إذا بقيت عوامل وظروف الاقتصاد الكلي مواتية.

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