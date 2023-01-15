انتشال 29 جثة من موقع تحطم طائرة ركاب في نيبال

المصدر: د ب ا

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تمكن رجال الإنقاذ من انتشال 29 جثة من موقع تحطم طائرة في منطقة كاسكي في مدينة بوكارا بغرب نيبال.

وقال رودرا ثابا المسؤول بالشرطة لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.ا): "الجهود مستمرة لإخماد الحريق وانتشال الجثث المتبقية".

ويشارك نحو 300 شخص من قوات الطوارئ بالإضافة إلى أفراد من الجيش في جهود الإنقاذ.

ويشار إلى أن الطائرة كانت تقل أكثر من 70 شخصا.

وذكرت وكالة الأنباء الهندية " ايه ان اي" نقلا عن سلطات المطار إن الطائرة كانت تقل بجانب المواطنين النيباليين، أشخاصا من الهند وروسيا وكوريا الجنوبية وشخص من كل من إيرلندا والأرجنتين وفرنسا.

من ناحية أخرى، نقلت وكالة أنباء "سبوتنيك" عن السفارة الروسية في نيبال القول اليوم الأحد، إن هناك 4 مواطنين روس كانوا على متن طائرة الركاب التي تحطمت بالقرب من مدرج مطار بوخارا الدولي في نيبال.

وقالت السفارة لـ"سبوتنيك": "كان أربعة مواطنين روس على متن طائرة الركاب التي تحطمت صباح اليوم في نيبال"، مضيفة أنه "لم يعرف مصيرهم حتى الآن".

وعلى صعيد متصل، أكدت الحكومة الكورية الجنوبية أن مواطنين كوريين جنوبيين كانا مسجلين ضمن قائمة ركاب الطائرة التابعة لشركة طيران "ييتي"، والتي سقطت بعد مغادرتها العاصمة النيبالية في حوالي الساعة 1030 صباح اليوم الأحد بالتوقيت المحلي.

وقالت وزارة الخارجية إنها تعتزم إرسال موظف من سفارة كوريا الجنوبية في كاتماندو إلى موقع الحادث، كما ستشكل فريق استجابة في سول.

وتجري حاليا عمليات الإنقاذ، ولم يتم بعد توضيح أسباب وقوع الحادث.



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