«آبل» تخفض أجر رئيسها أكثر من 40 %

المصدر: كاليفورنيا - د ب أ

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خفضت شركة آبل التكنولوجية العملاقة أجر الرئيس التنفيذي للشركة تيم كوك بأكثر من 40 %، مشيرة إلى توجيهات المستثمرين وطلب كوك نفسه تعديل راتبه.

وكشفت الشركة في إشعار تنظيمي صدر أول من أمس أنها ستخفض أجر كوك المستهدف إلى 49 مليون دولار العام الجاري من 84 مليون دولار العام الماضي. وكجزء من التغييرات، ستزداد النسبة المئوية من وحدات الأسهم الممنوحة لكوك والمرتبطة بأداء «آبل» إلى 75 % في 2023 من 50 %، وكذلك في السنوات المقبلة، حسبما قالت الشركة في الإشعار. وفي 2022، تلقى كوك أجراً إجمالياً قدره 99.42 مليون دولار، بما في ذلك الراتب الأساسي ومنح الأسهم والحوافز، مقارنة بـ 98.73 مليون دولار حصل عليها في عام 2021، و14.77 مليون دولار عام 2020.

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