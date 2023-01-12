الكشف عن الخلل الفني الذي أصاب المطارات الأمريكية بالشلل

المصدر: البيان

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كشفت إدارة الطيران الفيدرالية الأمريكية (FAA) عن الخلل الفني الذي أدى إلى تعليق رحلات الطيران الداخلية لعدة ساعات يوم أمس الأربعاء.

وقالت إدارة الطيران المدني في بيان إن المعلومات الأولية تشير إلى وجود ملف تالف في قاعدة البيانات. مؤكدة أنه "في الوقت الحالي، لا يوجد دليل على وقوع هجوم سيبراني" استهدف النظام.

وتابع البيان: "نعمل بجد على مواصلة تحديد أسباب هذه المشكلة واتخاذ جميع الخطوات اللازمة لمنع حدوث هذا النوع من الأعطال مرة أخرى".

واستأنفت يوم أمس الأربعاء الرحلات الجوية الداخلية في أمريكا بعد حظرها بسبب عطل فني، حيث أعلنت إدارة الطيران الاتحادي الأمريكية أن خللا في نظام الحواسيب أدى إلى تعليق جميع رحلات الطيران الداخلية، مما سبب فوضى في المطارات عبر البلاد.

وقالت إدارة الطيران الاتحادي عبر موقع تويتر إن أول طائرات تقلع بعد تعليق الطيران انطلقت من أتلانتا بولاية جورجيا ومطار نيوآرك بمنطقة نيويورك.

وذكرت إدارة الطيران الاتحادي أنها تحرز تقدما في إصلاح خلل في الحواسيب تسبب في تعليق حركة الطيران الداخلي على مستوى البلاد. وقالت إن الخلل تسبب في تعطيل النظام الذي يقدم للطيارين والطواقم الأرضية معلومات ضرورية بشأن السلامة وإشعارات بخصوص تعليق الطيران.

وقال البيت الأبيض إن سبب العطل لم يتضح بعد.

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