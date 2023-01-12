جياشان الصينية.. عاصمة أزرار الملابس العالمية

المصدر: البيان

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يوجد في محافظة جياشان بمقاطعة تشجيانغ الصينية ما يزيد على 1000 شركة ناشطة في صناعة أزرار الملابس، وتنتج قرابة 50% من الأزرار في العالم، بحسب صحيفة "الشعب" المحلية.

وتمتلك هذه الشركات سلسة إنتاج متكاملة ويمكنها صناعة جميع أنواع الأزرار التي يبحث عنها العملاء من مختلف أنحاء العالم.

وقال شو يوفي، مساعد رئيس شركة تيانهوي للأزرار، إن قيمة الإنتاج السنوي للشركة تبلغ حوالي 40 مليون يوان، وأن 80٪ من الأزرار المنتجة يتم تصديرها إلى الخارج، سيما بنغلاديش وفيتنام ودول جنوب شرق آسيا، مثل ميانمار وتايلاند وكمبوديا. في ذات الوقت، تملك الشركة محلا بالتجزئة على الامازون وغيرها من منصات التجارة الدولية، وتحقق مبيعات شهرية بحوالي 6000 دولار أمريكي.

ومن أجل التوافق مع الاتجاه التنموي للصناعة، شكّلت 26 شركة محلية تكتلا في العام 2021، وأصبح هذا التكتل رائدا في صناعة الأزرار محلّيا، وقام بإنشاء عدة أشكال صناعية مختلفة مثل المحلّات التجارية لبيع الأزرار، بهدف تلبية احتياجات السوق.

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