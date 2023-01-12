ارتفاع قياسي لأسعار البيض في اليابان

المصدر: البيان

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ارتفعت أسعار الجملة للبيض في طوكيو إلى مستوى غير مسبوق لشهر يناير، أمس الأربعاء، مما يعكس انخفاضًا مؤقتًا في الإنتاج بسبب تفشي إنفلونزا الطيور في اليابان، بحسب وكالة (جيجي برس).

بلغ متوسط السعر القياسي للبيض متوسط الحجم أعلى مستوى له في 31 عامًا عند 284 ينًا للكيلوغرام الواحد الشهر الماضي، حيث تفاقم تأثير ارتفاع أسعار الأعلاف في أعقاب بدء العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا وبسبب انتشار إنفلونزا الطيور.

ارتفعت الأسعار القياسية يوم الأربعاء 15 ينا عن اليوم السابق لتصل إلى 275 ينًا للكيلوغرام الواحد، وفقًا لما ذكرته شركة بيع البيض JAZ-Tamago، وهي وحدة تابعة للاتحاد الوطني للجمعيات التعاونية الزراعية. وهذه هي أول زيادة منذ 20 ديسمبر عندما ارتفعت الأسعار 10 ينات إلى 300 ين.

تميل أسعار البيض عادة إلى الانخفاض في يناير بعد ارتفاع الطلب في فترة نهاية العام. ظلت أسعار الجملة دون تغيير منذ انخفاضها 40 يناً من نهاية العام 2022 إلى 260 يناً للكيلوغرام في اليوم الأول من تداول 2023 يوم الخميس.

وفي أماكن أخرى باليابان، ارتفعت الأسعار القياسية، أمس الأربعاء، 10 ينات إلى 290 يناً في سابورو، و 10 ينات لكل منها إلى 280 يناً في أوساكا وفوكوؤكا و 15 يناً إلى 280 يناً في ناغويا.

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