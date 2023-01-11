النفط يرتفع رغم زيادة المخزونات الأمريكية والذهب بأعلى مستوى

المصدر: لندن - رويترز

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ارتفعت أسعار النفط اثنين بالمئة إلى أعلى مستوى لها في أسبوع اليوم، إذ طغت آمال في تحسن آفاق الاقتصاد العالمي والقلق حيال تأثير العقوبات على إنتاج الخام الروسي على زيادة مفاجئة وكبيرة في مخزونات الخام الأمريكية.

وارتفعت العقود الآجلة لخام برنت 1.67 دولار بما يعادل 2.1 بالمئة إلى 81.77 دولاراً للبرميل بحلول الساعة 16.11 بتوقيت جرينتش. وزاد خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 1.54 دولار أو 2.1 بالمئة إلى 76.66 دولاراً للبرميل.

وبذلك يتجه الخامان نحو إنهاء اليوم عند أعلى مستوى منذ الثالث من يناير مع صعود الخام الأمريكي لليوم الخامس على التوالي للمرة الأولى منذ أكتوبر 2022، وارتفاع برنت لليوم الثالث على التوالي لأول مرة منذ ديسمبر 2022.

وارتفعت الأسهم العالمية بشكل طفيف اليوم الأربعاء على أمل أن تشير أرقام التضخم والأرباح الأمريكية المقرر صدورها غداً الخميس إلى اقتصاد متين ووتيرة أبطأ لرفع أسعار الفائدة.

وقال محللون: إنه إذا ما جاء التضخم دون التوقعات، فإن ذلك سيدفع الدولار للهبوط مما قد يعزز الطلب على النفط لأنه يجعله أرخص للمشترين من حائزي العملات الأخرى.

المخزونات الأمريكية

وأعلنت إدارة معلومات الطاقة اليوم الأربعاء قفزة في مخزونات النفط الخام الأمريكية بواقع 19 مليون برميل الأسبوع الماضي، وهي أكبر مكاسب أسبوعية منذ ارتفاع قياسي بمقدار 21.6 مليون برميل في فبراير 2021.

يأتي هذا مقارنة مع انخفاض 2.2 مليون برميل في مخزونات الخام في استطلاع أجرته رويترز، لكنه يتماشى أكثر مع بيانات معهد البترول الأمريكي، والتي تظهر زيادة قدرها 14.9 مليون برميل.

وقالت الإدارة: إن مخزونات الخام في مركز التسليم في كاشينج بولاية أوكلاهوما زادت 2.5 مليون برميل في الأسبوع الماضي.

وزاد معدل استهلاك الخام بالمصافي بواقع 831 ألف برميل يومياً في الأسبوع الماضي، بينما ارتفع معدل تشغيل المصافي 4.5 نقطة مئوية.

وقالت الإدارة: إن مخزونات البنزين الأمريكية ارتفعت 4.1 مليون برميل خلال الأسبوع إلى 226.8 مليون برميل، وذلك مقارنة مع توقعات المحللين في استطلاع أجرته رويترز بزيادة قدرها 1.2 مليون برميل.

وأظهرت بيانات الإدارة أن مخزونات نواتج التقطير التي تشمل الديزل وزيت التدفئة تراجعت 1.1 مليون برميل في الأسبوع إلى 117.7 مليون برميل، بينما كان من المتوقع انخفاضها 0.5 مليون برميل.

وقالت الإدارة، إن صافي واردات الخام الأمريكية ارتفع 2.71 مليون برميل يومياً.

صعود الذهب

صعد الذهب إلى أعلى مستوياته في ثمانية أشهر اليوم الأربعاء مدعوماً بتراجع الدولار، لكنه لا يزال يتحرك في نطاق ضيق نسبياً مع ترقب المستثمرين لبيانات التضخم التي قد تؤثر على رفع مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) أسعار الفائدة.

وبحلول الساعة 06.15 بتوقيت جرينتش، ارتفعت أسعار الذهب في المعاملات الفورية 0.3% وهو الأعلى لها منذ مايو 2022.

وارتفعت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.6 %إلى 1887.60دولاراً للأوقية.

وانخفض مؤشر الدولار 0.1% مما جعل المعدن النفيس المقوم بالدولار أرخص للمشترين في الخارج.

وتراجعت عوائد السندات القياسية الأمريكية لأجل عشر سنوات أيضاً.

وقال إيليا سبيفاك رئيس قطاع الاقتصاد الكلي العالمي في تاتسي لايف: إن الذهب يتحرك حالياً في نطاق ضيق مع تحول التركيز إلى بيانات مؤشر أسعار المستهلكين الأمريكيين التي من المقرر صدورها غداً الخميس.

وأضاف: «إذا أظهرت البيانات انحسار التضخم، فقد يتخطى الذهب 1900 دولار. ومع ذلك، سيكون من المهم معرفة ما إذا كان بإمكان الذهب الحصول على قوة دفع أكبر من ذلك».

ويعتبر الذهب تحوطاً ضد التضخم، لكنه شديد الحساسية لرفع أسعار الفائدة التي تزيد تكلفة الفرصة البديلة لحيازة المعدن النفيس الذي لا يدر عائداً.

وقالت ميشيل باومان المسؤولة في مجلس الاحتياطي الاتحادي، أمس الثلاثاء، إنه سيتعين على البنك المركزي رفع أسعار الفائدة مجدداً لمكافحة زيادة التضخم، وهذا سيؤدي على الأرجح إلى أوضاع أكثر هشاشة لسوق العمل.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، زادت الفضة في المعاملات الفورية 1.2 بالمئة إلى 23.89 دولاراً للأوقية. وارتفع البلاتين 0.7 بالمئة إلى 1088.00 دولاراً للأوقية. وتراجع البلاديوم 0.4 بالمئة إلى 1773.88 دولاراً للأوقية.

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