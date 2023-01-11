الأسهم العالمية ترتفع وسط آمال في إبطاء وتيرة رفع الفائدة

المصدر: عواصم - وكالات

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ارتفعت الأسهم العالمية اليوم الأربعاء مدعومة بآمال في إبطاء وتيرة رفع أسعار الفائدة، ومع التركيز على بيانات التضخم.

ارتفعت مؤشرات الأسهم الأوروبية خلال تداولات اليوم، ونجح مؤشر «داكس» الألماني في الصعود صوب أعلى مستوياته منذ فبراير الماضي.

وزاد المؤشر ستوكس 600 للأسهم الأوروبية 0.4 %بينما يترقب المشاركون بالسوق بيانات التضخم بالولايات المتحدة غداً الخميس للحصول على مؤشرات على السياسة النقدية لمجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي).

وقال كريج إرلام كبير محللي السوق لدى أواندا: «لا يزال المستثمرون في حالة تفاؤل مع انتظار تقرير التضخم الأمريكي غداً ولا تزال المعنويات مرتفعة بفضل تقرير الوظائف لشهر ديسمبر واحتمالات تقليل زيادات أسعار الفائدة».

وارتفعت أسهم شركات التكنولوجيا التي تتأثر بزيادة الفائدة، حيث زاد مؤشر القطاع اليوم الأربعاء 1.3 بالمئة، بينما صعد مؤشر قطاع الطاقة 0.9 بالمئة ومؤشر شركات التعدين 0.1 بالمئة مع زيادة أسعار السلع الأولية بفضل تفاؤل بشأن إعادة فتح الصين لحدودها.

وانخفض سهم مجموعة دايركت لاين للتأمين إلى ذيل المؤشر ستوكس 600 حيث هوى 23.5 بالمئة بعدما اتخذت شركة التأمين على السيارات والمنازل خطوة مفاجئة بإلغاء توزيعاتها النقدية عن عام 2022.

وارتفع مؤشر فاينانشال تايمز 100 البريطاني لأعلى مستوياته في أكثر من أربع سنوات مع صعود أسهم شركات النفط والتعدين الكبيرة.

وول ستريت تصعد

وفتحت المؤشرات الرئيسية في وول ستريت على ارتفاع اليوم الأربعاء مع تحول التركيز على قراءة رئيسية للتضخم من المقرر صدورها في وقت لاحق من الأسبوع، والتي قد تقدم إشارات على مدى التشديد النقدي الممكن أن يفرضه مجلس الاحتياطي الاتحادي (المركزي الأمريكي) هذا العام.

وارتفع المؤشر داو جونز الصناعي 49.93 نقطة أو 0.15 بالمئة في بداية التعاملات إلى 33754.03 نقطة.

وفتح المؤشر ستاندرد اند بورز 500 على صعود 13.10 نقطة أو 0.33 بالمئة إلى 3932.35 نقطة، بينما زاد المؤشر ناسداك المجمع 52.36 نقطة أو 0.49 بالمئة ليصل إلى 10794.99 نقطة.

الأسهم اليابانية بأعلى مستوياتها

وارتفعت مؤشرات الأسهم اليابانية في ختام تعاملات اليوم، لتواصل مكاسبها للجلسة الرابعة على التوالي محلقة لأعلى مستوياتها خلال أسبوعين.

وأغلق مؤشر نيكاي في بورصة طوكيو للأوراق المالية مرتفعاً بنسبة 1.03 في المائة تعادل 270.4 نقطة ليغلق عند مستوى 26446 نقطة.

وصعد مؤشر توبكس الأوسع نطاقا بنسبة 1.08 في المائة توازي 20.37 نقطة ليغلق عند مستوى 1901.25 نقطة.

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