روسيا تبدأ بيع وشراء اليوان والعملات الأجنبية الأخرى ببورصة موسكو

المصدر: أ ف ب

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أكدت روسيا أنها ستبدأ في بيع وشراء اليوان والعملات الأجنبية الأخرى في بورصة موسكو، بداية من بعد غد الجمعة، في إطار آلية ميزانية تهدف إلى عزل الاقتصاد عن تقلبات أسعار النفط.

وأفادت وكالة "بلومبرغ" للأنباء اليوم الاربعاء، بأنه مع تداول النفط الخام الروسي بخصومات كبيرة في ظل سقف السعر الذي فرضته مجموعة الدول السبع بسبب الحرب الروسية في أوكرانيا، فإن الإيرادات تعتبر أقل من الهدف المحدد في الميزانية، وسوف تبدأ وزارة المالية بمبيعات من صندوق الثروة الخاص بها لتغطية الإنفاق.

وقالت وزارة المالية إنها ستبيع 5ر54 مليار روبل (785 مليون دولار) من النقد الأجنبي بموجب الآلية، خلال الفترة من 13 يناير وحتى السادس من فبراير المقبل.

وحذرت الوزارة من أن المبيعات قد تزيد في المستقبل، في ظل المخاطر التي تتعرض لها أهداف الإيرادات من مبيعات الغاز الطبيعي.

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