طلبيات بوينغ عند أعلى مستوى في 4 سنوات بفضل الطلب على «ماكس»

المصدر: سياتل - أ ب

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أعلنت شركة «بوينغ» الأمريكية، اليوم، أنها تلقت أكثر من 200 طلبية صافية لطائرات الركاب في ديسمبر وأنهت عام 2022 بأفضل عام لها منذ 2018، قبل حادثين مميتين لطائرتها طراز «737 ماكس» وجائحة فيروس «كورونا» التي أدت إلى تراجع الطلب على الطائرات الجديدة.

جاءت أكبر دفعة من شركة «يونايتد إيرلاينز» التي قدمت طلبيات شراء كبيرة لكل من الطراز «737 ماكس» والطراز الأكبر ذات الممر المزدوج «787»، والذي يستخدم في الغالب على الخطوط الدولية.

كما قالت «بوينغ»: إن شركة «بي أو سي» للطيران قدمت طلبية كبيرة لشراء 40 طائرة «ماكس».

سجلت «بوينغ» 774 طلبية لعام 2022 إجمالاً، بعد طرح الإلغاءات، في زيادة مقارنة مع 479 في العام السابق وفي انتعاش مقارنة مع عام 2020، عندما خسرت الشركة 471 طلبية أكثر مما كسبته.

كما ذكرت «بوينغ» أنها سلمت 69 طائرة في ديسمبر من بينها 53 طائرة طراز «ماكس». وأوضحت أن شركة «ساوث ويست» حصلت على 18 من بين هذه الطائرات، وهو رقم قياسي لمدة شهر واحد لأي عميل لشركة طيران.

وأبلغت الشركة عن تسليم 480 طائرة لهذا العام.

تعتبر عمليات التسليم مصدراً مهماً للسيولة لأن المشترين يسددون عادة جزءاً كبيراً من سعر الشراء عند التسليم.

ومن المقرر أن تعلن شركة «إيرلينغتون»، منافسة «بوينغ» الأوروبية ومقرها في فرجينيا، عن مبيعاتها النهائية لعام 2022 في وقت لاحق.

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