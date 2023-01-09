أسعار النفط ترتفع والذهب يصعد إلى ذروة 8 أشهر

المصدر: عواصم - وكالات

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عززت أسعار النفط مكاسبها اليوم، إذ ارتفعت بواقع ثلاثة بالمئة، عقب فتح الصين حدودها مما أدى إلى دعم توقعات الطلب على الوقود وإحداث توازن مع المخاوف من حدوث ركود عالمي.

وجاء الانتعاش في إطار تعزيز أوسع نطاقا للإقبال على المخاطرة مدعوما بإجراءات الصين أكبر مستورد للنفط الخام في العالم وآمال بإبطاء وتيرة رفع معدلات الفائدة في الولايات المتحدة، مع صعود الأسهم وهبوط الدولار.

وارتفعت العقود الآجلة لخام برنت 2.38 دولار أو 3.03 في المئة إلى 80.95 دولار للبرميل بحلول الساعة 1312 بتوقيت جرينتش بينما سجل خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 76.13 دولار للبرميل بزيادة 2.36 دولار أو 3.2 في المئة.

وجاء الانتعاش بعد هبوط في الأسبوع الماضي بأكثر من 8% في أسعار الخامين القياسيين، في أكبر انخفاض أسبوعي لهما في بداية عام جديد منذ عام 2016.

وفي إطار «مرحلة جديدة» من الحرب على كوفيد-19، فتحت الصين حدودها خلال مطلع الأسبوع للمرة الأولى منذ ثلاثة أعوام. ومن المتوقع أن يصل عدد الرحلات محليا إلى ملياري رحلة خلال موسم السنة القمرية الجديدة أي ما يقرب من ضعف حركة العام الماضي مستعيدة 70 % من مستويات عام 2019، كما تقول بكين.

وعلى الرغم من تعافي أسعار النفط اليوم الاثنين، ما زالت هناك مخاوف من أن يؤدي هذا التدفق الهائل للمسافرين إلى زيادة أخرى في الإصابات بكوفيد-19 بينما تظل المخاوف الاقتصادية تلوح في الأفق.

نفط أذربيجان

وتتوقع أذربيجان أن ينخفض إنتاج النفط في البلاد بنسبة 7% خلال السنوات الأربع المقبلة، ليصل إلى 27ر30 مليون طن بحلول عام 2026، بحسب ما ورد في تقارير نقلتها وكالة أنباء «إنترفاكس» عن مصدر في الحكومة.

ويأتي ذلك مقابل تسجيل أذربيجان إنتاج 7ر32 مليون طن من النفط في العام الماضي.

وأفادت وكالة «بلومبرج» للانباء اليوم الإثنين، بأنه من المتوقع أن تضخ أذربيجان 31.2 مليون طن من النفط هذا العام، و30.65 مليون طن في عام 2024 و30.7 مليون طن في عام 2025.

ويشار إلى أن صادرات النفط الأذربيجانية انخفضت بنسبة 6.6 % على أساس سنوي خلال الفترة من نوفمبر وحتى يناير.

جدير بالذكر أن أذربيجان تبيع نفط الأورال من ميناء نوفوروسيسك الروسي المطل على البحر الأسود، وتقوم بنقله عبر خط أنابيب باكو-نوفوروسيسك.

الذهب يصعد

وسجلت أسعار الذهب أعلى مستوياتها في ثمانية أشهر اليوم الاثنين، مدعومة بانخفاض الدولار بعد أن أنعشت بيانات اقتصادية أمريكية في نهاية الأسبوع الماضي الآمال في أن يبطئ مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) وتيرة رفع سعر الفائدة في المستقبل.

وارتفع الذهب في العقود الفورية 0.6 % إلى 1876.39 دولار للأوقية (الأونصة) بعد أن سجل أعلى مستوياته منذ التاسع من مايو في وقت سابق من الجلسة.

وارتفع الذهب في العقود الأمريكية الآجلة 0.7 % إلى 1882.40 دولار.

وانخفض الدولار 0.7 % إلى أدنى مستوى في سبعة أشهر مما يجعل الذهب أرخص للمشترين في الخارج.

واقتربت عوائد سندات الخزانة الأمريكية القياسية لأجل عشر سنوات من أدنى مستوى في ثلاثة أسابيع.

وقال بوب هابركورن، خبير الأسواق الاستراتيجي البارز في شركة آر.جيه.أو فيوتشرز «أسعار الفائدة ستواصل الارتفاع فيما يبدو. لكن هناك حدودا لتأثيرها والسوق تأخذ هذا في الاعتبار».

ومضى يقول «نحن نشهد أيضا بعض الهروب إلى بر الأمان. من الناحية الفنية الذهب لديه مساحة أكبر للارتفاع على ما يبدو لأنه كان قويا خلال كل نقاط المقاومة تلك التي ما زلنا نراها».

وقفزت أسعار الذهب اثنين بالمئة تقريبا يوم الجمعة بعد أن أظهرت البيانات نموا معتدلا في الأجور في الولايات المتحدة وانكماشا في نشاط قطاع الخدمات الأمريكي في ديسمبر.

وتقلص أسعار الفائدة المرتفعة جاذبية الذهب كأداة للتحوط من التضخم وتزيد من كلفة الاحتفاظ بأصل لا يدر عائدا.

وينتظر المتعاملون الآن كلمة رئيس مجلس الاحتياطي الاتحادي الأمريكي جيروم باول في مؤتمر للبنوك المركزية في ستوكهولم غدا الثلاثاء ويترقبون عن كثب بيانات مؤشر أسعار المستهلك الأمريكي المقرر صدورها هذا الأسبوع، والتي قد تقدم دلائل أخرى عن مسار زيادة أسعار الفائدة في الولايات المتحدة.

وزادت الفضة في العقود الفورية 0.4 % إلى 23.91 دولار للأوقية. وانخفض البلاتين 0.3 %إلى 1087.25 دولار. وانخفض البلاديوم 1.6 %إلى 1775.84 دولار.

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