ارتفاع أسعار الذهب على أمل تباطؤ وتيرة رفع أسعار الفائدة في أمريكا

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ارتفعت أسعار الذهب اليوم الاثنين مقتربة من أعلى مستوى لها منذ سبعة أشهر مدعومة بهبوط الدولار وبآمال أن يبطئ مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) وتيرة رفع أسعار الفائدة.

وارتفع سعر الذهب 0.2 في المئة إلى 1868.89 دولارا للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 0016 بتوقيت جرينتش.

وارتفعت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.2 في المئة إلى 1873.80 دولارا.

وانخفض مؤشر الدولار 0.2 في المئة مما يجعل الذهب أرخص للمشترين في الخارج.

وأظهرت بيانات يوم الجمعة أن الاقتصاد الأمريكي أضاف وظائف بشكل قوي في ديسمبر في الوقت الذي ما زالت فيه سوق العمل تعاني من الشح ولكن مسؤولي بنك الاحتياطي الاتحادي قد يستمدون بعض الدعم من ارتفاع متوسط في الأجور.

وانكمش نشاط صناعة الخدمات في الولايات المتحدة في ديسمبر كانون الأول لأول مرة منذ أكثر من عامين ونصف وسط ضعف الطلب مما قدم مزيد من الأدلة على أن التضخم آخذ في الانحسار.

ويقلص ارتفاع أسعار الفائدة جاذبية الذهب كوسيلة للتحوط من التضخم ويرفع تكلفة فرصة حيازة الذهب الذي لا يدر عائدا.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، ارتفعت الفضة في المعاملات الفورية 0.6 في المئة إلى 23.95 دولارا بينما ارتفع البلاتين 0.5 في المئة إلى 1094.97 دولارا وتراجع انخفض البلاديوم 0.1 في المئة إلى 1804.30 دولارات.

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