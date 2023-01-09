«بلاك روك» تدخل قطاع الاستثمار في «بيتكوين»

المصدر: (نيويورك - وكالات)

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أضافت شركة «بلاك روك» الأمريكية، أكبر مدير للأصول في العالم، عملة «بيتكوين»، ضمن باقتها للاستثمار المؤهل في «صندوق التخصيص العالمي»، والذي يعد أحد أكثر الأدوات المفضلة للمستثمرين العاديين وغير النشطين.

وكشف إفصاح الشركة، أن هذه الخطوة تمكن «بلاك روك» من تخصيص جزء من مبلغ 15 مليار دولار، للصندوق لعقود «بيتكوين» الآجلة، التي يتم تسويتها نقداً، والتي يتم تداولها في بورصات السلع المسجلة لدى هيئة تداول السلع الآجلة.

ويتبنى «صندوق التخصيص العالمي»، سياسة استثمار مُدارة بالكامل، تستخدم الأسهم الأمريكية والأجنبية، والأوراق المالية للديون وسوق المال، ويتنوع مزيجها من وقت لآخر، استجابة للاتجاهات الاقتصادية.

وقالت شركة «بلاك روك» في بيان: يجوز للصندوق الاستثمار في عقود «بيتكوين» الآجلة، التي يتم تسويتها نقداً، والتي يتم تداولها في بورصات السلع المسجلة لدى لجنة تداول السلع الآجلة.

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