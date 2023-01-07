مؤسس «علي بابا» يتنازل عن السيطرة على «آنت غروب»

المصدر: بكين - أ ف ب

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يعتزم المؤسس والرئيس السابق لشركة التجارة الإلكترونية الصينية العملاقة «علي بابا» جاك ما التخلي عن السيطرة على شركة «آنت غروب» كجزء من إعادة الهيكلة. وكان جاك ما، أحد أشهر رجال الأعمال في الصين، رمزاً للرجل العصامي لجيل من أباطرة التكنولوجيا الصينيين، مع رحلته الشخصية غير النمطية.

لكن مدرس اللغة الإنجليزية السابق انسحب من الحياة العامة بعدما منعت بكين طرح شركة «آنت غروب» للاكتتاب العام في هونغ كونغ في عام 2020.

وأعلنت الشركة في بيان أنها تدخل تعديلات على هيكلية ملكيتها بحيث لا يسيطر أي مساهم بمفرده أو بالاشتراك مع أطراف أخرى على «آنت غروب». وكشف البيان عن الهيكل المعقد السابق للشركة، والذي أظهر أن جاك ما يسيطر بشكل غير مباشر على 53.46 % من أسهمها.

وبعد هذا التعديل، سيحتفظ ما بـ6.2 % فقط من حقوق التصويت، بحسب المعلومات الواردة في البيان. وأوضحت الشركة أن هذا التعديل يهدف إلى زيادة تعزيز استقرار هيكلية الشركة واستدامة تنميتها على المدى الطويل. وأشارت إلى أن عشرة أشخاص، بمن فيهم المؤسس والإدارة والموظفون، سيمارسون حقوقهم في التصويت بشكل مستقل.

ولن يغيّر هذا التعديل الفوائد الاقتصادية للمساهمين.

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