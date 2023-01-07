"الفاو": أسعار الغذاء في 2022 حطمت الرقم القياسي وسط جفاف وحرب

المصدر: أ ب

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أعلنت منظمة الأغذية والزراعة (فاو) التابعة للأمم المتحدة أن الأسعار العالمية للسلع الغذائية كالحبوب والزيوت النباتية، وغيرها، كانت الأعلى على الإطلاق العام الماضي حتى بعد تراجعها لتسعة أشهر على التوالي، فيما تسببت الحرب في أوكرانيا والجفاف وعوامل أخرى في رفع معدلات التضخم وتفاقم الجوع حول العالم.

تراجع مؤشر الفاو لأسعار الغذاء، الذي يتتبع التغييرات الشهرية في الأسعار العالمية للسلع الغذائية الشائعة تجاريا، بنسبة 1.9 بالمائة في ديسمبر، مقارنة بالشهر السابق لذلك، وفقا للمنظمة التي يقع مقرها في روما. وبالنسبة للعام بالكامل، وصل المتوسط إلى 143.7 نقطة، وهو أعلى بنسبة 14 بالمائة عن متوسط العام 2021 الذي شهد بدوره زيادات كبيرة.

تراجع ديسمبر كان مدفوعا بتراجع سعر الزيوت النباتية وسط تقلص الطلب على الاستيراد، وتوقعات بزيادة إنتاج زيت الصويا في أمريكا الجنوبية وتراجع أسعار النفط الخام.

كما تراجعت أيضا أسعار القمح واللحوم، بينما ارتفعت نسبيا أسعار السكر ومنتجات الألبان.

وفي السياق، صرح ماكسيمو توريرو، كبير خبراء الاقتصاد في الفاو، في بيان معد سلفا ”يرحب بأسعار أقل للسلع الغذائية بعد عامين شديدي الاضطراب. ومن المهم التحلي بالحرص والتركيز بشدة على التخفيف من انعدام الأمن الغذائي العالمي بالنظر إلى استمرار ارتفاع مستويات أسعار الغذاء، مع وصول أسعار العديد من المواد الغذائية الأساسية إلى مستويات قياسية، وارتفاع أسعار الأرز واستمرار العديد من المخاطر المرتبطة بالإمدادات في المستقبل".

العام الماضي، وصل مؤشر الفاو لأسعار الغذاء إلى أعلى مستوياته منذ بدأ تسجيل البيانات العام 1961.

فاقمت العملية العسكرية الروسية لأوكرانيا، التي بدأت في فبراير، من أزمة الغذاء، وذلك لأن البلدين كانا من كبار الموردين في العالم، للقمح والشعير وزيت دوار الشمس، والمنتجات الأخرى، خاصة لدول في أجزاء من أفريقيا والشرق الأوسط وآسيا، التي كانت تعاني بالفعل من الجوع.

في ظل تعطل الإمدادات الحرج عبر البحر الأسود، سجلت أسعار الغذاء ارتفاعات قياسية، وتزايد التضخم والفقر وانعدام الأمن الغذائي في الدول النامية التي تعتمد على الواردات.

كما هزت الحرب أسواق الطاقة وإمدادات الأسمدة، وكلاهما عامل أساسي في إنتاج الغذاء.

كان هذا على رأس الصدمات المناخية التي فاقمت المجاعة في مناطق مثل القرن الأفريقي.

تضررت إثيوبيا والصومال وكينيا بشدة من أسوأ موجة جفاف خلال عقود وسط تحذير الأمم المتحدة من أن مناطق في الصومال تواجه المجاعة. ولقي آلاف الأشخاص مصرعهم بالفعل.

في العام الماضي، سجلت أسعار القمح والذرة ارتفاعا قياسيا، على الرغم من أنها تراجعت في ديسمبر، بالتوازي مع تراجع أسعار باقي الحبوب، حسبما ذكرت الفاو.

كما أشارت المنظمة إلى أن المحاصيل في نصف الكرة الأرضية الجنوبي عززت الإمدادات وكانت هناك منافسة شرسة بين المصدرين.

سجل مؤشر المنظمة لأسعار الزيوت النباتية أعلى مستوى له على الإطلاق العام الماضي، حتى مع انخفاضه في ديسمبر إلى أدنى مستوى له منذ فبراير 2021.

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