91 % تراجع أرباح «إل جي» الربعية و69 % انخفاضاً لــ«سامسونغ»

المصدر: سول - وكالات

ت + ت - الحجم الطبيعي

قدرت شركة إل جي الكورية الجنوبية العملاقة للإلكترونيات أمس أن أرباحها التشغيلية في الربع الأخير من عام 2022 بنحو 65.5 مليار وون (الدولار = 1274.19 ووناً)، في تراجع نسبته 91.2% مقارنة بالفترة نفسها قبل عام، فيما توقعت سامسونغ إلكترونيكس أمس أنها تتوقع انخفاضاً بنسبة 69%.

ولم تنشر الشركة أي بيانات في شأن صافي الدخل، بحسب ما أوردته وكالة يونهاب الكورية الجنوبية للأنباء.

ووفقاً لمسح أجرته «إنفوماكس»، وهي شركة البيانات المالية لوكالة يونهاب، جاءت الأرباح التشغيلية دون متوسط التقديرات بنسبة 79%. وبالنسبة لعام 2022، سجلت إل جي، وهي ثاني أكبر شركة في صناعة الأجهزة المنزلية في العالم، أرباحاً تشغيلية بما يقدر بـ3.5 تريليونات وون، بانخفاض بنسبة 12% عن عام سابق.

سامسونغ

من جانبها، قالت شركة سامسونغ إلكترونيكس إنها تتوقع انخفاضاً بنسبة 69% في أرباح التشغيل لربع العام المنتهي في ديسمبر إلى أدنى مستوى في 8 سنوات، إذ أدى التباطؤ الاقتصادي العالمي إلى إضعاف الطلب على الأجهزة الإلكترونية وإلقاء ظلال قاتمة على آفاق صناعة رقائق الذاكرة.وقدرت أكبر شركة لصناعة رقائق الذاكرة والهواتف الذكية وأجهزة التلفزيون في العالم أن أرباحها تراجعت إلى 4.3 تريليونات وون (3.37 مليارات دولار) في الفترة من أكتوبر وحتى ديسمبر، انخفاضاً من 13.87 تريليون وون قبل عام.

ويمثل هذا أقل ربح فصلي لسامسونج منذ الربع الثالث من عام 2014 ولم يصل إلى 5.9 تريليونات وون توقعتها رفينيتيف سمارت إستيميت. وقالت إن أرباحها من الهواتف المحمولة انخفضت في الربع الرابع من 2022 مع تراجع مبيعات وإيرادات الهواتف الذكية. ومن المقرر أن تعلن رابع أكبر شركة في آسيا من ناحية القيمة السوقية عن الأرباح المفصلة في وقت لاحق من الشهر الجاري.

تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز