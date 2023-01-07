تراجع العجز التجاري الأمريكي لأقل مستوياته منذ أكثر من عامين

المصدر: واشنطن - د ب أ

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أظهرت بيانات وزارة التجارة الأمريكية تراجع العجز التجاري للولايات المتحدة خلال نوفمبر الماضي بأكثر من التوقعات. وذكرت الوزارة أن العجز تراجع إلى 61.5 مليار دولار مقابل 77.8 مليار دولار وفقاً للبيانات المعدلة خلال أكتوبر الماضي.

وكان المحللون يتوقعون تراجع العجز خلال نوفمبر الماضي إلى 74 مليار دولار مقابل 78.2 مليار دولار وفق البيانات الأولية خلال الشهر السابق. ووصل العجز خلال نوفمبر الماضي لأقل مستوياته منذ سبتمبر 2020 عندما سجل 59.1 مليار دولار.

جاء التراجع الأكبر من التوقعات للعجز التجاري بعد انخفاض قيمة الواردات بنسبة 6.4 % إلى 313 مليار دولار، في حين تراجعت الصادرات بنسبة 2 % إلى 251 مليار دولار.

وقال أندرو هانتر كبير خبراء الاقتصاد الأمريكي في مؤسسة كابيتال إيكونوميكس إن العجز التجاري سيظل عقبة بسيطة بالنسبة للنمو الاقتصادي الأمريكي خلال الربع الأخير من العام الماضي، لكن العنصر الأهم هو الطلب المحلي الذي يبدو أنه يتراجع وبوتيرة أسرع من تراجع الطلب الخارجي. وتشير بيانات وزارة التجارة إلى أن التراجع في قيمة الواردات الأمريكية ناجم بشكل أساسي عن تراجع المستلزمات الصناعية والمواد الخام والهواتف الخلوية والأجهزة المنزلية الأخرى والتجهيزات الدوائية.

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