ضعف التوقعات الاقتصادية يهبط بأسعار النفط

المصدر: لندن - رويترز

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تراجع النفط في تداولات أمس، إذ تأثرت الأسعار بقوة الدولار وضعف التوقعات الاقتصادية، إلا أن الآمال في ارتفاع الطلب الصيني حدت من الخسائر. وهبطت العقود الآجلة لخام برنت 24 سنتاً أو 0.3 % إلى 78.45 دولاراً للبرميل، كما انخفضت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 24 سنتاً، أو 0.33 % إلى 73.43 دولاراً للبرميل.

ويمكن أن يؤدي ارتفاع الدولار إلى تراجع الطلب على النفط، إذ تصبح السلع المقومة بالعملة الأمريكية أعلى تكلفة لحائزي العملات الأخرى. وجاء الارتفاع بعد بيانات اقتصادية أظهرت أن سوق العمل في الولايات المتحدة ما زال عدد الوظائف بها أكبر من عدد الباحثين عنها، الأمر الذي قد يدفع مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) لمواصلة رفع أسعار الفائدة بمعدلات كبيرة.

وتلقت الأسعار دعماً من أنباء أفادت أن الصين، أكبر مستورد للنفط الخام في العالم، تتوقع تضاعف حركة الركاب عبر الطرق البرية والسكك الحديدية والبحرية والجوية خلال عطلة رأس السنة القمرية إلى مثليها مقارنة بالفترة نفسها في عام 2022.

وعلى أساس أسبوعي، يتجه عقدا برنت وغرب تكساس لتسجيل تراجع بنحو 9 % في ظل مخاوف من حدوث ركود عالمي.

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