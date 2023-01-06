رسوم صناديق التحوط العالمية تتراجع لأدنى مستوى منذ 2008

المصدر: دبي ــ البيان

ت + ت - الحجم الطبيعي

تراجعت رسوم صناديق التحوط العالمية لأدنى مستوى منذ الأزمة المالية في عام 2008، مع تداعيات المخاوف بشأن التضخم والركود.

وقالت شركة الأبحاث «إتش إف آر»، إن الرسوم الأساسية لصناديق التحوط انخفضت في الربع الثالث من العام الماضي بمقدار نقطة أساس واحدة إلى 1.35% مقارنة بالربع السابق له.

كما انخفض متوسط رسوم الحوافز بمقدار 4 نقاط أساس ليصل إلى 16.01% في نفس الفترة، ما يمثل أدنى مستوى منذ بدء نشر البيانات في عام 2008.

وتعرضت بعض فئات صناديق التحوط لتحديات ملحوظة في العام الماضي، مع هبوط مؤشرات الأسهم الأمريكية لأول مرة منذ عام 2018 مع مخاطر الركود والتضخم.

تجدر الإشارة إلى أن صناديق التحوط هي صناديق استثمارية تستخدم سياسات وأدوات استثمارية متطورة لجني عوائد تفوق متوسط عائد السوق أو معيار ربحي معين بدون تحمل نفس مستوى المخاطر. ومن الأدوات التي تستخدمها صناديق التحوط: المشتقات المالية والعقود الآجلة والمقايضات، أما أمثلة على السياسات الاستثمارية المستخدمة فهي الروافع المالية والبيع على المكشوف. وتحاول صناديق التحوط تحقيق عائد إيجابي من استثماراتها بغض النظر عما إذا كانت الأسواق تتخذ مساراً صاعداً أو هابطاً.

تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز