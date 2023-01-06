الفاو: أسعار السلع الغذائية العالمية تبلغ مستوى قياسيًا في العام 2022

المصدر: أ ف ب

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بلغت الأسعار العالمية للمنتجات الغذائية الأساسية مستويات قياسية في العام 2022، حسبما ذكرت الجمعة منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة (فاو).

منذ فبراير، أغرق الغزو الروسي لأوكرانيا الأسواق الغذائية العالمية في فترة من عدم اليقين، إذ تعد روسيا أكبر مصدّر عالمي للقمح، فيما تحتل أوكرانيا المرتبة الخامسة في هذا الصدد.

وبعد أيام من بدء الحرب في أوكرانيا في فبراير، وصلت أسعار السلع الغذائية العالمية إلى "أعلى مستوياتها المسجلة على الإطلاق" في مارس.

بلغ مؤشر المنظمة لأسعار الأغذية، الذي يستخدم لقياس التغيّر الشهري في الأسعار الدولية لسلّة من السلع الغذائية الأساسية، 132,4 نقاط في ديسمبر "أي أقل بنسبة 1% عن مستواه المسجل قبل سنة. لكن بالنسبة إلى عام 2022 ككل، بلغ متوسط مؤشر المنظمة لأسعار الأغذية 143,7 نقاط، وهو ما يمثّل ارتفاعًا يصل إلى 18 نقطة أي 14,3% بالمقارنة مع عام 2021".

ويعود الرقم القياسي الأخير إلى العام 2011 الذي شهد أزمة غذائية وأعمال شغب بسبب الجوع في إفريقيا، وبلغ المؤشر حينها 131,9 نقاط.

وتمكّن العالم من تجنّب الأسوأ في العام 2022، بعدما توقعت الأمم المتحدة تفشي المجاعة بشكل واسع، لكن من المتوقع أن ترتفع الفاتورة العالمية للإمدادات الغذائية بنسبة 10% في العام 2023 بحسب فاو.

وقالت فاو الجمعة "بلغت الأسعار العالمية للقمح والذرة مستويات قياسية" في العام 2022.

في السوق الأوروبية، كان سعر طنّ القمح مطلع العام 270 يورو، ليرتفع خلال العام ويصل إلى نحو 315 يورو نهاية ديسمبر، أي ما يعادل زيادة بنسبة تناهز 17% على أساس سنوي.

وأوكرانيا منتجة رئيسية لزيت عباد الشمس. وبلغ متوسط مؤشر فاو لأسعار الزيوت النباتية رقمًا قياسيًا هذا العام.

وأشارت منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة إلى أن أسعار اللحوم والألبان وصلت إلى "أعلى مستوياتها السنوية منذ 1990".

وانخفضت أسعار المنتجات الغذائية في أبريل وظلت تنخفض بثبات لتسعة أشهر.

وتراجع مؤشر المنظمة بنسبة 1,9% مقارنة مع نوفمبر 2022. وهو تاسع تراجع على التوالي بعد الارتفاع القياسي الذي سجل في مارس إثر الغزو الروسي لأوكرانيا.

وهدأ التوتر على نطاق أوسع في يوليو بعد توقيع اتفاقية استئناف تصدير القمح الأوكراني عبر البحر الأسود.

وقال كبير الخبراء الاقتصاديين لدى الفاو ماكسيمو توريرو "إنه أمر جيد أن تهدأ أسعار السلع الغذائية بعد سنتين من التقلبات الشديدة" مضيفا أنه من الضروري "البقاء متيقظين والتركيز على الحد من انعدام الأمن الغذائي العالمي".

وتابع "لا تزال أسعار السلع الغذائية العالمية عند مستويات مرتفعة، مع اقتراب أسعار العديد من السلع من مستويات قياسية وارتفاع أسعار الأرز وما زالت هناك مخاطر كثيرة مرتبطة بالإمدادات المستقبلية".

وتبلغ مخزونات القمح العالمية أعلى مستوياتها لدى المصدّرين، بحسب شركة "أغريتيل" Agritel، غير أن 35% منهم في روسيا التي حصدت أكثر من 100 مليون طن من القمح، ما يؤكّد موقعها كحَكَم.

وتراجع متوسط مؤشر منظمة الأغذية والزراعة لأسعار الزيوت النباتية بنسبة 6,7% عن مستواه المسجل في نوفمبر "

ووصل إلى أدنى مستوى له منذ فبراير 2021. ويعزى الانخفاض في المؤشر في ديسمبر إلى تراجع في الأسعار الدولية لزيوت النخيل وفول الصويا وبذور اللفت وبذور عباد الشمس"، بحسب الفاو.

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