الأسهم الأمريكية تتراجع بأكثر من 1%

المصدر: وام

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هبطت مؤشرات الأسهم الأمريكية خلال تداولات اليوم، بأكثر من 1%.

ووفقاً لبيانات الأسواق الأمريكية، نزل مؤشر "ستاندرد آند بورز 500" بنسبة 1.01%، أو ما يعادل 36.81 نقطة، ليصل إلى 3816.16 نقطة، وذلك بحلول الساعة 06:59 مساء بتوقيت الإمارات.

وتراجع مؤشر "ناسداك"، الذي تغلب عليه أسهم التكنولوجيا رابحاً نحو 115.78 نقطة أو ما نسبته 1.11%، وصولاً إلى 10347.57 نقطة، فيما انخفض مؤشر "داو جونز" الصناعي بنحو 1.03% توازي 342.3 نقطة، ليبلغ مستوى 32927.44 نقطة.

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