2.8 مليار درهم تصرفات عقارات دبي اليوم

المصدر: وام

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بلغت التصرفات العقارية في دائرة الأراضي والأملاك بدبي، اليوم، أكثر من 2.8 مليار درهم، حيث شهدت الدائرة تسجيل 516 مبايعة بقيمة 1.73 مليار درهم منها 61 مبايعة للأراضي بقيمة 235.09 مليون درهم و455 مبايعة للشقق والفلل بقيمة 1.5 مليار درهم.

وجاءت أهم مبايعات الأراضي بقيمة 26 مليون درهم في منطقة الحبية الخامسة، تليها مبايعة بقيمة 9 ملايين درهم في منطقة الحبية الخامسة أيضاً، تليها مبايعة بقيمة 9 ملايين درهم في ذات المنطقة.

وتصدرت منطقة الحبية الخامسة المناطق من حيث عدد المبايعات، إذ سجلت 38 مبايعة بقيمة 133 مليون درهم وتلتها منطقة جبل علي الأولى بتسجيلها 11 مبايعة بقيمة 42 مليون درهم وثالثة في المركاض بتسجيلها 3 مبايعات بقيمة 19 مليون درهم.

وفيما يتعلق بأهم مبايعات الشقق والفلل جاءت مبايعة بقيمة 119 مليون درهم بمنطقة جزيرة 2 كأهم المبايعات تلتها مبايعة بقيمة 69 مليون درهم في منطقة جزيرة 2 وأخيراً مبايعة بقيمة 66 مليون درهم في منطقة جزيرة 2.

وتصدرت منطقة الخليج التجاري المناطق من حيث عدد مبايعات الشقق والفلل، إذ سجلت 83 مبايعة بقيمة 141 مليون درهم، وتلتها منطقة أم سقيم الثالثة بتسجيلها 75 مبايعة بقيمة 181 مليون درهم، وثالثة في حدائق الشيخ محمد بن راشد بتسجيلها 34 مبايعة بقيمة 55 مليون درهم.

وسجلت الرهون قيمة قدرها 596.74 مليون درهم منها 8 رهون أراض بقيمة 59.1 مليون درهم، و63 رهن فلل وشقق بقيمة 537.64 مليون درهم، وكان أهمها بمنطقة مدينة دبي الملاحية بقيمة 171 مليون درهم وأخرى في منطقة مرسى دبي بقيمة 130 مليون درهم.

أما الهبات فقد شهدت تسجيل 26 هبة بقيمة 503.85 ملايين درهم كان أهمها بمنطقة الخليج التجاري بقيمة 175 مليون درهم، وأخرى في منطقة مرسى دبي بقيمة 164 مليون درهم.

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