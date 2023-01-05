المركزي الصيني: سياسة نقدية مستهدفة وفعالة وتعزيز الدعم المالي لإنعاش الاقتصاد

المصدر: د ب ا

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أعلن بنك الشعب (البنك المركزي) الصيني أن بكين ستطبق سياستها النقدية الحكيمة "بطريقة مستهدفة وفعالة"، وستعزز الدعم المالي للعرض والطلب المحليين، بهدف تسريع وتيرة الانتعاش الاقتصادي في عام 2023.

وبالإضافة إلى الحفاظ على سيولة كافية من خلال مجموعة من السياسات، قال البنك المركزي في بيان عقب اجتماع عمل، إنه سيعمل على تخفيض التكاليف المالية لكيانات السوق وسيساعد على زيادة الاستهلاك، بحسب ما أوردته وكالة أنباء الصين الجديدة (شينخوا) اليوم الخميس.

وسيواصل البنك في الوقت نفسه متابعة التدابير المالية التي تم طرحها في نوفمبر الماضي، لتيسير النمو المستقر والصحي لسوق العقارات.

كما أكد الاجتماع، الذي عقد أمس الأربعاء، على الجهود المحدّثة لتعزيز الانفتاح المالي والتعاون العالمي، مع اهتمام بالانفتاح المؤسسي للقواعد والاتفاقيات والمعايير وغيرها من الأمور. وسيتحسن الاستخدام العالمي للعملة الصينية (يوان) بشكل منتظم، بحسب ما ذكره البنك المركزي.

كما ستقوم الصين بتعزيز الرقابة اليومية على الأعمال المالية لمؤسسات المنصات، وستواصل أعمالها التجريبية بشأن العملة الرقمية.

كما أكد بنك الشعب أنه سوف يعزز جهوده من أجل تحفيز الانتعاش الاقتصادي الشامل، واحتواء المخاطر المالية الكبرى وتعميق الإصلاحات المالية والانفتاح.

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