انخفاض أسعار النفط العالمية بسبب الطلب في الصين والطقس المعتدل

المصدر: أ ف ب

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تراجعت أسعار النفط العالمية أمس الأربعاء بسبب مخاوف مرتبطة بالطلب في الصين، فيما انخفضت أسعار الغاز الأوروبية إلى أدنى مستوياتها منذ نوفمبر 2021 في وقت أدى طقس الشتاء المعتدل إلى انحسار في الطلب.

وانخفضت أسعار الخام بنسبة تقارب 5 في المئة بسبب القلق حول الطلب في الصين، التي تعتبر أكبر مستورد للنفط في العالم، فيما تشهد البلاد ارتفاعا حادا في عدد الإصابات بكوفيد.

وقرابة الساعة 17,00 بتوقيت غرينتش، تراجع برميل خام برنت بحر الشمال تسليم مارس 4,6 % إلى 78,32 دولار، فيما انخفض سعر برميل خام غرب تكساس الوسيط تسليم فبراير بنسبة 4,67 % إلى 73,34 دولار.

وفي الوقت نفسه، انخفضت أسعار الغاز الطبيعي بالجملة في أوروبا إلى أدنى مستوياتها منذ نوفمبر 2021، فيما أدى طقس الشتاء المعتدل إلى تراجع الطلب.

وانخفضت العقود الآجلة لغاز "تي تي إف" الهولندي، 9,3 % إلى 65,59 يورو قرابة الساعة 16,20 ت غ، مواصلا الخسائر منذ بداية الأسبوع.

ويرتبط استهلاك الأفراد للغاز بشكل وثيق بدرجات الحرارة الخارجية.

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